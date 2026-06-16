SpaceX-Börsenwert schnellt zeitweise an Microsoft vorbei

Am zweiten vollen Handelstag der Aktie geht es für SpaceX weiter steil bergauf. Die Aktie baute die Gewinne zum Wochenauftakt aus und stieg im frühen Handel in den USA um weitere 12,3 Prozent auf 216 US-Dollar. Am Freitag war SpaceX zu 135 Dollar je Aktie an die Börse gegangen.

Schon bei diesem Ausgabepreis kam die Weltraumfirma von Elon Musk auf einen Börsenwert von 1,77 Billionen Dollar und reihte sich von Beginn an unter die größten Börsenkonzerne ein. Am Dienstag nun stieg die Marktkapitalisierung kurzzeitig auf 2,94 Billionen Dollar, womit SpaceX knapp wertvoller war als Microsoft (2,92 Billionen Dollar). Größer waren zu diese Zeitpunkt nur noch Nvidia, Alphabet und Apple.

Seit der Erstnotiz haben die Aktien nun schon rund 60 Prozent an Wert gewonnen. Das ist für einen IPO dieser Größe durchaus üblich. Vorige Tech-Börsengänge wiesen ähnlich starke Zuwächse auf, teilweise schon am ersten Tag des Handels. Allerdings folgte mittelfristig meist eine deutliche Korrektur.

Trotz der enormen Größe wird nur ein kleiner Teil von SpaceX wirklich frei gehandelt. Der Konzern nahm bei der oben genannten Erstbewertung 75 Milliarden mit dem Verkauf von Aktien ein, womit sich ein Streubesitz von gerade mal 4,2 Prozent ergibt. Die Angebotsseite ist demnach stark begrenzt, während die Order vor dem Börsengang einen massiven Andrang signalisierten. Das dürfte einer der stärksten Faktoren für die Kursgewinne der vergangenen Tage sein.