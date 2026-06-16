Stahlkonzern
Thyssenkrupp peilt Spin-off der Handelstochter Accelis an
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
ThyssenKrupp Headquarter Essen · Quelle: Oliver Hoffmann/Shutterstock.com
Thyssenkrupp treibt die Verselbstständigung seiner Handelstochter voran. Der Aufsichtsrat habe den Plänen des Vorstands zugestimmt, die Tochter tk accelis als eigenständiges Unternehmen aufzustellen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Das Segment soll im Wege einer Abspaltung an die Börse geführt werden.
Die Pläne sehen vor, einen 49-prozentigen Minderheitsanteil an die Aktionäre der Thyssenkrupp AG im Verhältnis ihrer Beteiligung zu übertragen und die Aktien an der Frankfurter Börse zu notieren. Die Abspaltung soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt werden, die voraussichtlich für den 7. August 2026 einberufen werde.
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