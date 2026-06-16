Thyssenkrupp peilt Spin-off der Handelstochter Accelis an

Thyssenkrupp treibt die Verselbstständigung seiner Handelstochter voran. Der Aufsichtsrat habe den Plänen ‌des Vorstands zugestimmt, die Tochter tk accelis als eigenständiges Unternehmen ⁠aufzustellen, ⁠teilte der Konzern am Dienstag mit. Das Segment soll im Wege einer Abspaltung an die Börse geführt ‌werden.

Die Pläne sehen ‌vor, einen 49-prozentigen Minderheitsanteil an die Aktionäre der Thyssenkrupp ⁠AG im Verhältnis ihrer Beteiligung zu ‌übertragen und ⁠die Aktien an der Frankfurter Börse zu notieren. Die Abspaltung soll auf einer ‌außerordentlichen Hauptversammlung ⁠genehmigt werden, die ⁠voraussichtlich für den 7. August 2026 einberufen werde.