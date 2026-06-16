Trump: Abkommen schließt iranische Atomwaffen aus - Zweifel an rascher Umsetzung

- von Steve Holland ⁠und Jana Choukeir

Evian-les-Bains/Dubai, 16. Jun (Reuters) - Das geplante Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges schließt nach den Worten von Präsident Donald Trump kategorisch aus, dass die Islamische Republik in den Besitz von Atomwaffen kommt. Dies gehe eindeutig aus der Absichtserklärung hervor, sagte Trump am Dienstag am Rande des G7-Gipfels in Frankreich. Er kündigte zudem an, den Text der Vereinbarung dem US-Kongress zur Prüfung vorzulegen. "Ich habe nie darüber nachgedacht, ihn dem Kongress vorzulegen, wirklich überhaupt nicht, aber ich werde es tun", sagte Trump vor ‌Journalisten. "Ich werde ihn dem Kongress vorlegen. Mir gefällt der Gedanke." Während die Verhandlungen über die Details in eine zweite Phase gehen, gibt es jedoch erhebliche Zweifel an einer raschen Normalisierung der Lage im Nahen Osten.

Die Rahmenvereinbarung soll am Freitag in Genf unterzeichnet werden. Dazu werden US-Vizepräsident JD Vance und der iranische Chefunterhändler ⁠Mohammed Bagher Ghalibaf in ⁠der Schweizer Stadt erwartet. Ein Entwurf der Vereinbarung ist noch nicht veröffentlicht worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sieht die Einigung vor, eine im April beschlossene Waffenruhe um weitere 60 Tage zu verlängern und die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Der Iran hatte die strategisch wichtige Seestraße blockiert, nachdem die USA und Israel das Land Ende Februar angegriffen hatten.

Nach der Unterzeichnung des Dokuments beginnt demnach eine 60-tägige Frist für die Ausarbeitung der Details. "Ich denke, das wird ziemlich schnell gehen", erklärte Trump mit Blick auf die Verhandlungen. "Der Iran will das Ganze hinter sich bringen." Der iranische Präsident Massud Peseschkian dämpfte jedoch die Erwartungen. Die vorläufige Vereinbarung sei ein wichtiger Schritt zur Beendigung ‌der Kämpfe, erklärte er. Ein endgültiges Abkommen für einen dauerhaften Frieden müsse jedoch erst noch ausgearbeitet ‌werden.

RÜCKKEHR ZU NORMALBETRIEB KANN WOCHEN DAUERN

Die Nachricht sorgte an den Finanzmärkten für Erleichterung. Die Ölpreise fielen am Dienstag um mehr als zwei Prozent auf ein neues Drei-Monats-Tief, nachdem sie am Montag um fast fünf Prozent nachgegeben hatten. Dennoch rechnen Branchenexperten damit, dass es Monate dauern wird, bis sich die Öl- und Gasförderung im Nahen Osten nach dem Konflikt mit mindestens 7000 ⁠Toten vollständig erholt hat.

Das Abkommen könnte dem Iran erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen, darunter die Aufhebung von Sanktionen und die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte. Zudem steht ein Wiederaufbaufonds in ‌Höhe von 300 Milliarden Dollar im Raum, der von den arabischen Golfstaaten finanziert werden soll. ⁠Vertreter der US-Regierung betonten jedoch, dass diese Hilfen an Bedingungen geknüpft seien. Der Iran müsse dauerhaft auf Atomwaffen verzichten und die Unterstützung von Milizen wie der Hisbollah im Libanon einstellen.

Die Straße von Hormus soll ab Freitag wieder geöffnet werden. Über die Meerenge wird üblicherweise etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggastransporte verschifft. Das iranische Staatsfernsehen berichtete, es liefen Vorbereitungen zur Aufhebung der Blockade. Schiffe müssten sich aber weiterhin mit den Revolutionsgarden abstimmen. ‌Die USA erwarten, dass die Passage für 60 Tage gebührenfrei bleibt. Reeder und Sicherheitsdienstleister warnten ⁠jedoch, dass eine Rückkehr zum Normalbetrieb Wochen dauern könnte. Ein Vertreter ⁠des griechischen maritimen Sicherheitsunternehmens Diaplous sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass eine gründliche Minensuche in der Meerenge Wochen oder sogar Monate dauern werde.

NETANJAHU: ISRAELISCHE TRUPPEN BLEIBEN IM SÜDLIBANON

Der Konflikt im Libanon bleibt ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Durch die Kämpfe zwischen Israel und der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz wurden 1,2 Millionen Menschen vertrieben. Der Iran betont, dass das Abkommen eine vollständige Einstellung der Feindseligkeiten im Libanon erfordert. Die Hisbollah knüpft ihre Zustimmung zudem an einen Abzug der israelischen Truppen aus dem Libanon. Es werde keine Einigung geben, wenn sich die israelischen Soldaten nicht aus dem Libanon zurückzögen, teilte die Miliz der Nachrichtenagentur Reuters mit. Die Hisbollah habe von ihrem Verbündeten Iran die Zusage erhalten, dass Teheran in der nächsten Phase der Verhandlungen auf einen Abzug Israels dringen werde.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte jedoch, Israel werde seine Truppen im Südlibanon belassen und sich das Recht vorbehalten, auf Angriffe der Hisbollah zu reagieren. Trump äußerte sich unzufrieden mit dem militärischen Vorgehen ⁠Israels und sagte, er sehe das Verhalten Netanjahus kritisch. Ein Vertreter der US-Regierung erklärte, ein israelischer Abzug sei keine Bedingung für das Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi drang dagegen auf ein sofortiges Ende aller israelischen Angriffe.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Stephen Coates, Aidan Lewis und Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)