Umfrage: Mehrheit der Beschäftigten in Privatwirtschaft erhält kein Urlaubsgeld

Berlin, 16. ⁠Jun (Reuters) - Insgesamt 44 Prozent der Beschäftigten in der Privatwirtschaft können sich dieses Jahr über Urlaubsgeld freuen. Wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag weiter mitteilte, sind Arbeitnehmer mit Tarifvertrag klar im Vorteil. Von ihnen erhalten 73 ‌Prozent die Sonderzahlung. Sie haben im Durchschnitt auch mehr Urlaubstage. "Wenn der Tarifvertrag fehlt, fehlt meist auch das Urlaubsgeld – und auch die Grundgehälter sind im Durchschnitt ⁠niedriger", erläuterte ⁠WSI-Lohnexperte Malte Lübker: "Das ist ein Befund, der seit Jahren stabil ist."

Umso bedenklicher sei der Rückgang der Tarifbindung. Diese liegt heute nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nur noch bei 49 Prozent, verglichen mit rund 80 Prozent zur Mitte der 1990er Jahre.

Die Chancen auf die Sonderzahlung sind ungleich verteilt. Männer, ‌Beschäftigte in Westdeutschland sowie Angestellte in großen Betrieben ‌profitieren deutlich häufiger. So bekommen 49 Prozent der in der Privatwirtschaft beschäftigten Männer ein Urlaubsgeld, gegenüber 38 Prozent der Frauen. Arbeitnehmer in Ostdeutschland gehen ebenfalls öfter leer aus, ⁠was das WSI unter anderem auf die dort niedrigere Tarifbindung zurückführt. In einigen ‌Branchen oder Großunternehmen, in denen bundesweite Tarifverträge ⁠gelten, gibt es auch beim Urlaubsgeld allerdings keine Ost-West-Unterschiede mehr. Hierzu zählen etwa das Versicherungsgewerbe, das Gebäudereinigungshandwerk und die Deutsche Bahn AG. Auch in der Druckindustrie und der Chemischen Industrie gibt es ein einheitliches ‌Urlaubsgeld.

URLAUBSGELD VARIIERT JE NACH BRANCHE

Je nach ⁠Branche schwankt stark, ob Beschäftigte Urlaubsgeld ⁠erhalten und in welcher Höhe. "In den klassischen Niedriglohnbranchen wird in der Regel nur ein niedrigeres Urlaubsgeld gezahlt", sagte Thorsten Schulten, der das WSI-Tarifarchiv leitet. So erhielten Arbeitnehmer in der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern 186 Euro und Angestellte in der Holz- und Kunststoff verarbeitenden Industrie in Westfalen-Lippe bis zu 2904 Euro.

Die Daten zur Häufigkeit des Urlaubsgelds sind nicht repräsentativ, erlauben aber laut dem WSI wegen der hohen Fallzahlen detaillierte Einblicke in die Arbeitswelt. Sie basieren ⁠auf einer Online-Erhebung des WSI-Portals Lohnspiegel.de. Daran nahmen zwischen dem 1. Mai 2025 bis zum 31. Mai 2026 rund 50.000 Beschäftigte teil.

(Bericht von Lena Rueckerl, redigiert von ‌Reinhard Becker.)