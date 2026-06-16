Verdi droht mit Streiks bei Postbank - Aber noch eine Verhandlungsrunde

Düsseldorf, 16. ⁠Jun (Reuters) - Die Gewerkschaft Verdi hat die Tarifgespräche für rund 9000 Beschäftigte der Postbank für gescheitert erklärt. Die Gewerkschaft strebe nun eine Urabstimmung über einen unbefristeten ‌Streik für die Tarifbereiche Postbank/PCC Services und Postbank Filialvertrieb AG an, teilte Verdi am Dienstag weiter ⁠mit. Kunden ⁠könnten damit einen möglichen Ausstand vor allem in Filialen des zur Deutschen Bank gehörenden Instituts zu spüren bekommen. Vor einem möglichen Streik setzen sich die Tarifparteien aber noch einmal zusammen. Verdi ‌fordert für Beschäftigte, die unter den ‌Postbank-Tarifvertrag fallen, acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 300 Euro pro Monat. Die Deutsche Bank wollte sich ⁠nicht äußern.

Die Arbeitgeber hätten in der dritten Verhandlungsrunde kein ‌neues Angebot vorgelegt, begründete ⁠die Gewerkschaft ihr Vorgehen. Vom 17. Juni bis 3. Juli könnten nun Verdi-Mitglieder über einen unbefristeten Ausstand entscheiden. Für die Annahme des ‌Antrags ist die Zustimmung ⁠von mindestens 75 Prozent ⁠der abstimmenden Verdi-Mitglieder erforderlich. Gleichzeitig haben die Tarifparteien Verdi zufolge aber noch eine vierte Verhandlungsrunde für den 30. Juni in Berlin vereinbart. "Die Arbeitgeberseite hat es weiterhin selbst in der Hand, eine weitere Eskalation dieses Tarifkonflikts abzuwenden", sagte Verdi-Verhandlungsleiter Jan Duscheck.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)