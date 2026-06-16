Voestalpine sichert sich Auftrag für Bahnprojekt Rail Baltica
Wien, 16. Jun (Reuters) - Der Linzer Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat sich einen Großauftrag im Wert von rund 470 Millionen Euro für das europäische Bahnprojekt Rail Baltica gesichert. Voestalpine werde bis zu 1000 Weichen sowie digitale Überwachungssysteme für die neue Nord-Süd-Verbindung liefern, teilte der Konzern am Dienstag mit. Für die Bahntechnik-Sparte sei es der bislang größte Rahmenvertrag. Die Produktion erfolge in Litauen und Lettland, wobei erste Prototypen 2027 ausgeliefert werden sollen. Das Infrastrukturprojekt Rail Baltica soll die baltischen Staaten an das europäische Normalspurnetz anbinden und Helsinki mit Warschau verbinden.
(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)