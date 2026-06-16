Voestalpine sichert sich Auftrag für Bahnprojekt Rail Baltica

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Wien, ⁠16. Jun (Reuters) - Der Linzer Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat sich einen Großauftrag im Wert ‌von rund 470 Millionen Euro für das europäische Bahnprojekt ⁠Rail ⁠Baltica gesichert. Voestalpine werde bis zu 1000 Weichen sowie digitale Überwachungssysteme für die neue Nord-Süd-Verbindung liefern, teilte ‌der Konzern am ‌Dienstag mit. Für die Bahntechnik-Sparte sei es der bislang ⁠größte Rahmenvertrag. Die Produktion erfolge ‌in Litauen ⁠und Lettland, wobei erste Prototypen 2027 ausgeliefert werden sollen. Das Infrastrukturprojekt Rail Baltica ‌soll ⁠die baltischen Staaten an ⁠das europäische Normalspurnetz anbinden und Helsinki mit Warschau verbinden.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
voestalpine

Das könnte dich auch interessieren

Thyssenkrupp und Co.
Stahl- und Rohstoffaktien unter Druck10. Juni · dpa-AFX
Die Arbeitnehmer arbeiten im Metallurgiewerk. Das flüssige Metall wird in Formen gegossen. Arbeiter, der die Metallschmelze in Öfen steuert.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne10. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen