Voestalpine sichert sich Auftrag für Bahnprojekt Rail Baltica

Wien, ⁠16. Jun (Reuters) - Der Linzer Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat sich einen Großauftrag im Wert ‌von rund 470 Millionen Euro für das europäische Bahnprojekt ⁠Rail ⁠Baltica gesichert. Voestalpine werde bis zu 1000 Weichen sowie digitale Überwachungssysteme für die neue Nord-Süd-Verbindung liefern, teilte ‌der Konzern am ‌Dienstag mit. Für die Bahntechnik-Sparte sei es der bislang ⁠größte Rahmenvertrag. Die Produktion erfolge ‌in Litauen ⁠und Lettland, wobei erste Prototypen 2027 ausgeliefert werden sollen. Das Infrastrukturprojekt Rail Baltica ‌soll ⁠die baltischen Staaten an ⁠das europäische Normalspurnetz anbinden und Helsinki mit Warschau verbinden.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)