Volkswagen drosselt Produktion in Osnabrück

Berlin, ⁠16. Jun (Reuters) - Volkswagen drosselt die Produktion des Nischenmodells T-Roc Cabrio in seinem Werk in Osnabrück. So werde der Werksurlaub um eine ‌Woche verlängert, zudem gebe zusätzliche produktionsfreie Tage, sagte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag. Hintergrund ⁠sei die ⁠für Cabrios übliche saisonale Nachfrageentwicklung: Diese Fahrzeuge würden vor allem im Frühjahr und Sommer bestellt, während die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte typischerweise zurückgehe.

Das T-Roc-Cabrio ‌soll in Osnabrück noch bis ‌kommendes Jahr gebaut werden. Danach ist die Zukunft der Fabrik mit 2300 Mitarbeitern offen. ⁠Vergangene Woche forderte der Betriebsrat eine rasche ‌Entscheidung über die ⁠Zukunft des Werks. Volkswagen erklärte zuletzt, derzeit Perspektiven für den Standort zu prüfen. Dazu werde mit Unternehmen aus ‌der Rüstungsindustrie gesprochen, ⁠hieß es. Als ein ⁠Interessent gilt der israelische Iron-Dome-Hersteller Rafael. Allerdings lässt eine Einigung bislang auf sich warten. Zeitweise hatte auch Rheinmetall Interesse an dem Werk angemeldet, im März allerdings abgewunken.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)