Kundennachfrage reicht bis 2032

Die hohe HDD-Nachfrage bleibt nicht konstant — sie wächst sogar. Das Management hat Hinweise geliefert, dass Kunden Versorgungs-Planungssicherheit bis 2032 anfragen. Damit ist kaum noch eine zyklische Komponente in die Bewertung eingepreist — was den Bullcase von 920 Dollar bei Western Digital plausibel macht.

Hätten die Analysten mit einem Tagesplus von 16 Prozent gerechnet, läge das Kursziel wahrscheinlich schon mit einer 7 vorn statt mit einer 6. Aber kein Analyst legt sich gerne zu weit aus dem Fenster.

PEG sinkt trotz steigender Bewertung

Das KGV liegt bei 41 — auf den ersten Blick teuer. Doch das PEG-Ratio fällt Monat für Monat, weil das Gewinnwachstum die Kursdynamik überholt. Effektiv wird die Aktie also günstiger, je weiter sie steigt — solange das Wachstum hält.

Schwierig macht es die Geschwindigkeit: Von 500 auf 650 Dollar in vier Handelstagen. Auf diesem Niveau darf wenig schiefgehen. Sobald die Erwartungen an immer steigende HDD-Preise leicht enttäuscht werden, kommen solche Aktien sehr schnell unter Druck. Positionsmanagement wird zur Hauptarbeit.