ZEW-Barometer springt in grünen Bereich - Hoffen auf Ende des Iran-Kriegs

Berlin, 16. Jun (Reuters) - ⁠Angesichts der Friedenssignale aus dem Nahen Osten schauen Finanzexperten im Juni weitaus zuversichtlicher auf die deutsche Wirtschaft als gedacht. Das Barometer der Konjunkturerwartungen für die kommenden sechs Monate stieg kräftig um 20,7 Zähler auf plus 10,5 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu ‌seiner monatlichen Umfrage unter 190 Investoren und Analysten mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf minus 6,0 gerechnet. "Der ZEW-Index kehrt in den positiven ⁠Bereich zurück. ⁠Die Expertinnen und Experten setzen darauf, dass sich der Iran-Konflikt dem Ende nähert", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Umfrageergebnisse. Der massive Druck auf die Energiepreise und Inflation dürfte sich abschwächen, fügte er hinzu.

Die USA und der Iran haben eine Grundsatzeinigung zur Beendigung ihres Krieges unterzeichnet. Das Dokument sei von US-Präsident Donald Trump, Vizepräsident JD Vance sowie dem iranischen Parlamentspräsidenten Mohammad ‌Bagher Ghalibaf unterschrieben worden, sagt ein hochrangiger US-Regierungsvertreter. Die ‌Vereinbarung sehe die sofortige Öffnung der Straße von Hormus und die Aufhebung der US-Blockade gegen den Iran vor. US-Präsident Trump veröffentlicht ein Abkommen mit dem Iran laut Außenminister Vance womöglich noch vor Freitag.

Die ⁠Aussicht auf ein Abkommen verbessere den wirtschaftlichen Ausblick, meint Chefökonom Thomas Gitzel: "Allerdings sollte nicht unterschlagen werden, ‌dass das Gesamtbild des Konjunkturbarometers gegenüber den ⁠Niveaus zu Jahresbeginn stark eingetrübt bleibt." Von Konjunktureuphorie könne unter den Umfrageteilnehmern jedenfalls nicht die Rede sein. Das zeigt sich auch dabei, wie die Börsianer die aktuelle Lage einschätzten: Dieses Barometer lag mit minus 81 Punkten um 3,2 Zähler unter dem ‌Vormonatswert und verharrte damit tief im negativen ⁠Bereich.

MAUE AUSSICHTEN

Die deutsche Wirtschaft ist zwar im ⁠ersten Quartal um 0,3 Prozent gewachsen, wozu steigende private und staatliche Konsumausgaben beitrugen. Auch wenn sich nun eine Lösung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran abzeichnet, sind die Konjunkturaussichten für das laufende Jahr jedoch eher mau. Wie zuvor schon andere Institute senkten die Regierungsberater vom RWI-Institut ihre Wachstumsprognosen. Sie gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem und im nächsten Jahr um je 0,8 Prozent zulegt. Im März hatten die Ökonomen noch mit 0,9 Prozent für 2026 gerechnet und einem BIP-Anstieg von 1,2 Prozent für ⁠2027. "Die Erholung wird jedoch durch den Iran-Krieg und die damit verbundenen Energiepreissteigerungen gebremst", hieß es nun.

(Bericht vvon Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)