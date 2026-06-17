Wafer-Aktie mit Photonics-Story

Aixtron: JPMorgan hebt das Kursziel auf 70 Euro

onvista · Uhr

JPMorgan hebt das Kursziel für Aixtron von 54,50 auf 70 Euro an — eine Anhebung um 28 Prozent. Charttechnisch ergibt die Spiegelung der letzten Konsolidierung exakt das gleiche Ziel

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Photonics treibt die Story

Bereits die letzten Quartalszahlen zeigten starke Entwicklungen im Optik- und Energie-Bereich. Photonics ist das Segment, das auch Aktien wie Lumentum, Coherent und Coupé Opto Electronics bewegt — eines der wichtigsten Themen rund um Rechenzentren.

JPMorgan sieht den Markt zwar reif für die erste Etappe des mehrjährigen Aixtron-Wachstums. Die nächsten Treiber — Siliziumkarbid-Anlagen für Hochleistungs-Halbleiter und die Galliumnitrid-Plattform — werden aber noch nicht ausreichend eingepreist. ODDO BHF bleibt skeptischer, hebt das Kursziel nur auf 55 Euro und ist im Vergleichssegment deutlich bullischer bei BE Semiconductor (375 Euro) und ASML (von 1.600 auf 2.000 Euro).

Bewertung sinkt trotz Kurssteigerung

Das KGV liegt bei 52, das PEG bei 2,4 — auf den ersten Blick teuer. Doch das PEG ist von 15 über 6 auf jetzt 2,4 gefallen, während der Aktienkurs stark gestiegen ist. Die Aktie wächst spürbar in ihre Bewertung hinein.

Trotzdem würde ich auf diesem Niveau nicht mehr neu einsteigen. Andere Kandidaten haben weniger ambitionierte Bewertungen und vergleichbares Potenzial.

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