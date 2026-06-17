Gebrauchtwagenhändler

Auto1-Kurs kontert Vortagsminus wegen langfristigen Absatzzielen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 machen am Mittwoch ihren Rückschlag vom Vortag wieder mehr als wett. Während Autobauer wie BMW mit Absatzproblemen kämpfen, will der Gebrauchtwagenhändler seine Absätze kräftig steigern. Daraufhin zog der Kurs am Vormittag um bis zu elf Prozent an. Erstmals seit Anfang Februar wurden sie zeitweise wieder über der 26-Euro-Marke gehandelt.

Zuletzt war der Anstieg dann mit 25,52 Euro noch 8,7 Prozent groß. Der Rutsch unter die 200-Tage-Linie, der am Vortag mit einem Rückschlag um mehr als fünf Prozent passiert war, erwies sich damit als Fehlausbruch nach unten.

Wie Auto1 anlässlich des Kapitalmarkttags mitgeteilt hat, wird ein Absatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen als nächstes Zwischenziel angepeilt, nachdem im vergangenen Jahr gut 842.000 Fahrzeuge ausgeliefert worden waren. Für das laufende Jahr fasst der Konzern weiterhin einen Absatz von bis zu einer Million ins Auge - auch die übrigen 2026er-Ziele wurden bestätigt.

Viel Dynamik verspricht sich das MDax-Unternehmen vor allem im Privatkundenbereich, wo ein langfristiges Absatzwachstum von 20 bis 40 Prozent pro Jahr angestrebt wird. Im Geschäft mit Autohändlern geht der Konzern von einem langfristigen jährlichen Absatzwachstum im Größenbereich von 10 bis 15 Prozent aus.

Analyst Marcus Diebel von JPMorgan sprach von starken Zielsetzungen und sieht sich in seiner Annahme bestätigt, dass die Aktie im Sektor die beste Wahl sei. Über das Volumen hinaus peile Auto1 auch einen Bruttogewinn pro Einheit an, der über den Erwartungen liege. Er leitet aus den Zielsetzungen eine langfristige Ertragskraft ab, die 30 Prozent über dem Analystenkonsens für das Jahr 2028 liege.

Die Auto1-Aktie untermauerte in den vergangenen Monaten ihren volatilen Charakter mit relativ großen Kursschwankungen. 2021 war der Börsengang zunächst noch ein Erfolg, doch schnell setzte eine rasante Talfahrt ein, die drei Jahre später im Rekordtief von 3,27 Euro mündete. Bis Ende 2025 gab es dann eine längere Erholungsstrecke, die den Kurs wieder über die 30-Euro-Marke führte. Eine erneute Talfahrt zog dann im neuen Jahr eine Halbierung bis unter 15 Euro nach sich. Davon ausgehend haben die Titel nun wieder drei Viertel zugelegt./tih/tav/stk

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