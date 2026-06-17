AKTIE IM FOKUS: Bayer auf Monatshoch trotz juristischer Unklarheiten in den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer sind am Mittwochvormittag mit gut 37 Euro auf den höchsten Stand des Monats geklettert. Damit haben sie ihre zwischenzeitlichen Verluste 2026 wieder vollständig egalisiert. Die Anleger setzen offenbar auf eine günstige Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall, die Signalwirkung für viele weitere Glyphosat-Rechtstreitigkeiten hätte.

Dabei ist die juristische Ausgangslage insgesamt augenblicklich wieder besonders unübersichtlich. Denn neben der Einzelfall-Entscheidung mit Grundsatzcharakter muss die US-Justiz augenblicklich auch ein Urteil über den Glyphosat-Vergleich der Leverkusener fällen. Und hier ist momentan bisher nicht einmal klar, welches Gericht dafür zuständig ist - ein Gremium im Staat Missouri oder aber ein Bundesgericht in Nordkalifornien. Dass dort ein Richter sitzt, der schon einmal eine für Bayer negative Vergleichsbewertung getroffen hatte, macht die Lage noch komplizierter.

Matthew Weston von der UBS hatte erst am Morgen ein neues Negativszenario skizziert, in dem es im allerdings unwahrscheinlichen Fall bis auf 28 Euro abwärts gehen könnte für die Aktien. Grundsätzlich bleibt er aber optimistisch mit einem Kursziel von 52 Euro aus seinem Basisszenario.

Die Aktienanalysten tun sich insgesamt allerdings auch nach Rücksprache mit Juristen in ihrer Bewertung sehr schwer. So beschrieb Sebastian Bray von Berenberg die Wahrscheinlichkeiten für das Supreme-Court-Votum jüngst ziemlich nahe an einem Münzwurf./ag/gl/zb