Thyssenkrupp-Aktie weiter unter Druck

(dpa-AFX) - Die nun auch formell angekündigte Abspaltung eines weiteren Geschäftsteils ist den Aktien von Thyssenkrupp am Mittwoch keine Stütze. Die Anteilsscheine der mittlerweile unter TK Accelis firmierenden Werkstofftochter sollen noch in diesem Jahr an der Frankfurter Börse gelistet werden.

Am Vortag war der angekündigte Börsengang im Schlusshandel schon kein Treiber gewesen, doch am Mittwoch ging es für den Kurs als MDax-Schlusslicht um rund drei Prozent bergab auf 10,84 Euro. Allerdings hatten die Papiere in der Zeit von Ende März bis Anfang Juni auch schon 70 Prozent gewonnen, sodass neuerdings von Gewinnmitnahmen gesprochen werden kann. Anfang Juni hatte der Thyssenkrupp-Kurs in der Spitze noch über der 12-Euro-Marke gestanden und sich dabei dem Hoch seit 2018 genähert.

Zufriedene Analystenreaktionen können dem Kurs keinen Impuls geben. Dominic O'Kane von JPMorgan sprach vom nächsten Meilenstein bei der Strategie, für Aktionäre Werte freizusetzen. Die Essener kämen damit dem Ziel der Umwandlung hin zu einer Finanzholding mit eigenständigen Unternehmen näher, nachdem vor einigen Jahren schon die Aufzugssparte TK Elevators und zuletzt der Marineschiffbauer TKMS separiert worden waren.

Experte Jason Fairclough von der Bank of America verwies in einer Studie auf die Nähe der Sparte zum Stahlhändler Klöckner & Co, der vor der Übernahme durch Worthington Steel steht. Er bewertet TK Accelis mit rund 3,5 Milliarden Euro und betonte, damit würde die Sparte mehr als die Hälfte der aktuellen Marktkapitalisierung von Thyssenkrupp ausmachen, die am Mittwoch auf 6,7 Milliarden sank./tih/edh/jha/