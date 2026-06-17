Aktien Frankfurt Eröffnung: Autowerte belasten Dax - US-Zinsentscheid erwartet

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax muss auch wegen einer Gewinnwarnung von BMW das Ringen um die 25.000-Punkte-Marke am Mittwoch vorerst aufgeben. Zweimal ist der deutsche Leitindex in dieser Woche darüber schon abgedreht und nun entfernte er sich etwas von der Tausendermarke. Vorsicht prägt vor dem US-Zinsentscheid am Abend das Geschehen.

Nach der gekappten Prognose von BMW wurde der Dax von schwachen Automobilwerten belastet. Im frühen Handel gab der Leitindex um 0,3 Prozent auf 24.829 Punkte nach. Er testete damit wieder seine 21-Tage-Linie, die als Kurzfristindikator gilt. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten schlug sich mit einem Anstieg um ein halbes Prozent auf 32.747 Punkte besser.

Der Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets spricht von "Berührungsängsten mit den 25.000 Punkten". Es mangele dem Dax an einem "zündenden Funken" für den Ausbruch nach oben. In New York hatten sich die Anleger am Vorabend schon vermehrt zurückgehalten angesichts der ersten Zinsentscheidung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Der Schwung der SpaceX -Aktie hatte nachgelassen und bei US-Technologiewerten wurden generell Gewinne mitgenommen./tih/jha/

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