ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Sixt-Stämme auf 89 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sixt von 85 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe ein solides erstes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar seien die Versicherungskosten höher gewesen, die durchschnittlichen Haltungskosten je Fahrzeug seien allerdings erheblich niedriger ausgefallen als in den Jahren 2025 und 2024./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET
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