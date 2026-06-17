ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 70 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 54,50 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die erste Etappe auf dem mehrjährigen Wachstumsweg des Anlagenbauers für die Chipbranche sei am Markt inzwischen recht gut verstanden worden, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend. Die nächsten Schritte mit Treibern wie Galliumnitrid-Plattformen (GaN) und Siliziumkarbid-Anlagen (SiC) werde derweil noch unterschätzt. McDowell hob seine Schätzungen an und sieht sich 2028 beim Umsatz 25 Prozent über dem Konsens und beim operativen Ergebnis sogar 60 Prozent. Die Aixtron-Aktie sei dabei etwa ein Viertel günstiger als die der Halbleiteranlagen-Konkurrenz./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 00:15 / BST

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