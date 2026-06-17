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APA ots news: Aktuelle Empfehlungen und Budgetprognose des Fiskalrates: Konsolidierungspfad klar verfehlt, Defizit bis 2030 weiterhin über 3% des BIP

Wien (APA-ots) - - 

Konsolidierungsmaßnahmen reichen nicht aus, um Defizitverfahren 2028 
zu verlassen. 

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Defizit 2028 bei 3,8% des BIP; Unterschreiten der 3%-Grenze 
erfordert zusätzliche Konsolidierung von 5,7 Mrd Euro. 

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Staatsschuldenquote steigt bis 2030 auf historischen Höchststand 
von 87,8% des BIP. 

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Stabilisierung und Rückführung der Staatsschuldenquote benötigt 
Budget-Anker in Form eines Defizits von maximal 2% bis 2,5% des BIP. 

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Ausgabensenkende Strukturreformen fehlen: Reformpartnerschaft 
bisher ergebnislos. 

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Neue Konsolidierungsmaßnahmen mit Fokus auf wachstumsorientierte 
Konsolidierung nötig. 

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Reformen bei Förderungen, im Gesundheits- und Pensionssystem 
sowie Bürokratieabbau umsetzen. 

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Öffentliche Unternehmen, Länder und Gemeinden koordiniert in 
Konsolidierung einbinden und Zukunftsinvestitionen sichern. 

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Krisenresilienz durch Vorbereitung zielgerichteter Transfers 
stärken. 

Der Fiskalrat erwartet für die Jahre 2026 und 2027 ein 
gesamtstaatliches Budgetdefizit von 3,9% bzw. 3,6% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP). Auch mittelfristig wird von keiner 
Verbesserung des Budgetsaldos ausgegangen, sodass im Jahr 2028 mit 
einem prognostizierten Defizit in Höhe von 3,8% des BIP die 3%- 
Obergrenze deutlich verfehlt wird. "Dennoch wird es keine 
Konsequenzen im Defizitverfahren für Österreich - außer einer 
Verlängerung - geben, weil der Nettoausgabenpfad eingehalten wird und 
nur dieser für die Beurteilung weiterer Schritte relevant ist", so 
Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates. Die hohen Defizite sind 
v. a. auf die hohe Ausgabendynamik bei Gesundheit, Pflege und 
Pensionen, steigende Zinszahlungen sowie hohe Investitionen für 
Landesverteidigung und Schienenverkehr zurückzuführen. Ebenso tragen 
Mindereinnahmen aufgrund der BIP-Wachstumsschwäche sowie der 
einnahmensenkenden Maßnahmen der Vergangenheit (z. B. ökosoziale 
Steuerreform) bzw. der Lohnnebenkostensenkung im Rahmen des 
Doppelbudgets 2027/28 zu den anhaltend hohen Defiziten bei. Insgesamt 
reichen die Konsolidierungsmaßnahmen laut Fiskalrat nicht aus, um die 
Staatsschuldenquote zu stabilisieren. Eine Stabilisierung der 
Schuldenquote anstelle des Anstiegs auf knapp 88% des BIP bis zum 
Jahr 2030 erfordert jährliche Budgetdefizite von maximal 2,5% des 
BIP; maximal 2% des BIP für eine Rückführung im Sinne der EU- 
Fiskalregeln nach dem Defizitverfahren. 

Zusätzliche Konsolidierung von 5,7 Mrd Euro zur Beendigung des 
Defizitverfahrens 2028 nötig 

Trotz Einhaltung des Nettoausgabenpfades bleiben Maastricht- 
Defizite laut FISK-Prognose bis 2030 deutlich über der Obergrenze von 
3% des BIP. Um das Defizitverfahren 2028 zu beenden, müssen aus der 
Sicht des Fiskalrates noch zusätzlich 5,7 Mrd Euro (unter 
Berücksichtigung negativer makroökonomischer Rückkopplungseffekte) 
konsolidiert werden. Die Abweichung der FISK-Prognose zum Zielwert 
der Regierung von 3% Defizit entsteht einerseits durch eine geringere 
als erwartete Konsolidierungswirkung des Doppelbudgets 2027/2028 ( 
FISK sieht gegenwärtig eine "Lücke" von 0,4 Mrd Euro) und eine von 
der Regierung im Budget nicht berücksichtigten statistischen 
Verbuchungsänderung des Einnahmenausfalls 2028 aufgrund der 
Einführung des Europäischen Emissionshandels II (1,6 Mrd Euro). 
Andererseits geht der FISK nach gegenwärtigem Wissensstand davon aus, 
dass Länder, Gemeinden und Sozialversicherungsträger einen 
niedrigeren Konsolidierungsbeitrag leisten und Transfers an die EU 
deutlich höher ausfallen als von der Bundesregierung erwartet. 

Staatsschuldenquote muss stabilisiert und mittelfristig 
rückgeführt werden 

Der Fiskalrat weist darauf hin, dass die Schuldenquote durch ein 
maximales Budgetdefizit von 2,5% stabilisiert und mittelfristig durch 
ein maximales Budgetdefizit von 2% des BIP reduziert werden muss. Nur 
so können budgetäre Spielräume sowie die Handlungsfähigkeit und 
Krisenresilienz Österreichs zurückgewonnen werden. Eine nachhaltige 
Senkung des Budgetdefizits sollte durch möglichst konjunkturschonende 
Konsolidierungsmaßnahmen erfolgen. Dabei sind Konsolidierungsbeiträge 
aller Gebietskörperschaften und außerbudgetären Einheiten nötig. 
Strukturelle Reformen sind umzusetzen, um zunehmendem Ausgabendruck 
durch steigende 
Zins-, Gesundheits-, Pflege- und Pensionsausgaben sowie zusätzlichem 
Investitionsbedarf zu begegnen. 

Wachstumsorientierte Konsolidierungsstrategie umsetzen 

Maßnahmen, die das Wirtschaftswachstum stärken und gleichzeitig 
das Budget entlasten, müssen vor allem bei der Erhöhung des 
verfügbaren, aber ungenutzten Arbeitskräftepotenzials ansetzen. Dafür 
sind Reformen in den Bereichen Arbeitsmarkt (z. B. Verbesserung der 
Arbeitsfähigkeit durch Gesundheitsförderung und ausreichende Kinder- 
und Pflegebetreuung), Gesundheit (z. B. Prävention, 
Gesundheitsförderung) und Pensionen (z. B. Maßnahmen zur Erhöhung des 
faktischen Pensionsantrittsalters) umzusetzen und Bürokratieabbau 
voranzutreiben. 

Fördersysteme grundlegend reformieren und Datenbasis für 
treffsichere Transferleistungen schaffen 

Förderungen sollen gezielter eingesetzt, regelmäßig evaluiert und 
auf Zukunftsbereiche wie Forschung, Innovation und Klimaschutz 
fokussiert werden. Wesentlich ist der Abbau unwirksamer und 
überschneidender Maßnahmen sowie die stärkere Nutzung der 
Transparenzdatenbank. Zur Erhöhung der Zielgenauigkeit von 
zukünftigen Krisenhilfen gilt es, eine umfassende Datenbasis zum 
Haushaltseinkommen zu schaffen. 

Reformen im Gesundheitssystem mit kurzfristiger und struktureller 
Wirkung umsetzen 

Im Gesundheitssystem sollen kurzfristig budgetwirksame 
Effizienzmaßnahmen umgehend umgesetzt und gleichzeitig strukturelle 
Reformen eingeleitet werden. Beispielhaft kommt kurzfristig der 
gemeinsamen Beschaffung bzw. dem Ausbau des gebündelten Einkaufs, der 
stärkeren Nutzung von Generika, der verbesserten 
Patient:innensteuerung und dem weiteren Ausbau der Tele- und 
Digitalmedizin große Bedeutung zu. Entscheidend für die nachhaltige 
Dämpfung der Ausgabendynamik im Gesundheitswesen sind 
Strukturreformen. Planung und Finanzierung aus einer Hand, 
überregionale Planung der Krankenanstalten-Versorgung sowie der Auf- 
und Ausbau von Tagesmedizin und Tageskliniken sind neben einer 
Vielzahl anderer Maßnahmen umzusetzen. 

Öffentliche Unternehmen, Länder und Gemeinden in die 
Konsolidierung stärker einbinden 

Die verstärkte Kooperation von Bund, Ländern und Gemeinden, die 
konsequente Aufgaben- und Ausgabenprüfung und die erhöhte Transparenz 
bezüglich außerbudgetärer Einheiten sind erforderlich, um 
öffentlichen Nutzen, budgetäre Risiken und Verpflichtungen sichtbarer 
zu machen und darauf rechtzeitig reagieren zu können. 

Handlungsspielraum für Zukunftsinvestitionen schaffen 

Zudem muss Konsolidierung so ausgestaltet werden, dass 
ineffiziente Ausgaben reduziert und finanzielle Spielräume für 
produktive Investitionen geschaffen werden. Folglich darf eine 
nachhaltige Budgetpolitik notwendige Investitionen in Standort- und 
Wohnqualität, Klimaschutz und -resilienz, Bildung, Forschung, 
Digitalisierung, Energieinfrastruktur und militärische Verteidigung 
nicht verdrängen, sondern muss diese priorisieren. 

Rückfragehinweis: 
   Büro des Fiskalrates 
   Mag. Bernhard Grossmann 
   Telefon: +43-1-40420-7473 
   E-Mail: office@fiskalrat.at 
   Website: https://www.fiskalrat.at 

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