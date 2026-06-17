APA ots news: Die Finanzmarktaufsicht klärt auf: Weiße Weste, dank Whitepaper?

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    Die FMA erklärt in der Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff"  
Begriffe aus der Welt der Kryptomärkte: "Whitepaper" und 
"Utility Token" 

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) setzt ihre  
Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" zu aktuellen, 
verbraucherrelevanten Themen aus der Aufsichtspraxis mit weiteren 
Begriffen aus dem Kryptomarkt fort: "Whitepaper" und "Utility Token". 
Ein Utility Token ist ein Kryptowert, der in erster Linie den Zugang 
zu einer bestimmten Dienstleistung oder einem Produkt ermöglicht. 
Ähnlich wie bei einem Gutschein erhält man darüber beispielsweise 
Zugriff zu Plattformen, digitalen Inhalten, Merchandise oder Tickets. 

Die Ausgabe eines Utility Tokens ist seit Inkrafttreten der 
europäischen Kryptomärkte-Verordnung MiCAR an klare Anforderungen 
gebunden. Wer Utility Token öffentlich anbieten möchte, muss dafür 
ein sogenanntes Whitepaper erstellen und dies an die FMA übermitteln. 
Ein Whitepaper dient als zentrale Informationsquelle für 
Interessierte und beschreibt unter anderem, wer hinter dem Projekt 
steht, welchen Zweck der Token erfüllt, wie das Geschäftsmodell 
funktioniert und welche Risiken bestehen. 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass ein Whitepaper selbst keine 
Garantie für die Seriosität oder Sicherheit eines Projekts ist. Die 
Notifizierung bestätigt lediglich, dass dieses an die FMA übermittelt 
wurde. Wer sich für einen Utility Token interessiert, sollte das 
Whitepaper sorgfältig lesen, das Projekt verstehen und den konkreten 
Anwendungsfall kritisch hinterfragen. Die MiCAR-Verordnung schafft 
zwar mehr Transparenz am Markt - dennoch bleibt eine informierte und 
vorsichtige Herangehensweise entscheidend. 

In "1 Minute - 1 Begriff" erklären Expert:innen der FMA zentrale 
Themen aus Finanzmarkt und Aufsicht verständlich und kompakt. Alle 
Videos sind auf dem Instagram-Kanal @redenwiruebergeld sowie auf dem 
YouTube-Kanal der FMA abrufbar. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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