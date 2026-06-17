AI-Wearable-Pipeline für 2027

Die kommenden AirPods sollen Siri ermöglichen, die Umgebung zu sehen — etwa für Fragen zu Zutaten beim Lebensmittel-Einkauf oder zur Identifikation von Sehenswürdigkeiten. Das wäre ein deutlicher Funktionssprung weg vom reinen Audio-Wearable hin zu einem multimodalen Assistenten.

Das Produkt soll mehr oder weniger zeitgleich mit dem ersten Foldable-iPhone kommen. Hinzu kommt das iPhone zum 20-jährigen Jubiläum — 2027 könnte für Apple zur Wachstums-Story der zweiten Hälfte des Jahrzehnts werden.

Chart bullisch, Bewertung bleibt zu teuer

Die Korrektur hat exakt das letzte Zwischenhoch getestet — ideales Retracement zwischen einem Drittel und 50 Prozent der vorherigen Aufwärtsbewegung. Die Käufer kamen sofort zurück und stoppten das Momentum. Aus reiner Chart-Sicht ist ein Anstieg Richtung 317 Dollar und höher gut möglich.

Für mich bleibt das KGV von 33 trotz verbesserter Wachstumszahlen zu hoch für einen Neukauf. Wer Apple hält, kann die Aktie weiter halten — sie zählt zu den Topperformern der letzten Jahre. Für einen Neueinstieg müsste die Aktie aber noch ein Stück weiter zurückkommen.