BMW reduziert seine Jahresprognose

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Der Münchener DAX®-Konzern BMW meldete am Dienstag eine Anpassung seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Grund dafür sei ein hoher Wettbewerbsdruck von China sowie von weiteren Ländern der asiatisch-pazifischen Region. Das Wachstum in Europa und den USA würden die Absatzentwicklung auf den asiatischen Märkten nicht kompensieren können. Zusätzlich werde der Konzern durch die weiterhin hohen Energiepreise infolge geopolitischer Auswirkungen des Nahost-Konflikts belastet, die zu einer Steigerung der Unternehmenskosten führen würden. Daraus resultiere zudem eine zunehmende Unsicherheit der Konsumenten auf internationalen Märkten.Bereits im zweiten Quartal sei eine Abnahme des Ergebnisses und des Free Cashflows im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten. Für das Gesamtjahr erwarte BMW somit einen deutlichen Rückgang des Konzernergebnisses vor Steuern sowie eine EBIT-Marge im Segment Automobile zwischen 1-3 Prozent (vorher: 4-6 Prozent). Infolgedessen werde BMW weitere Kostensenkungen anstreben und beschleunigen. Zur Börseneröffnung am Mittwoch notierte die Aktie rund 9,5 Prozent tiefer bei ca. 61 Euro. Im Verlauf des Vormittags erholte sich der Kurs etwas und stieg auf ca. 63,6 Euro an.Sobald die SpaceX-Aktie fortlaufend handelbar ist, werden wir unsere Palette an strukturierten Wertpapieren erweitern und diverse Hebelprodukte anbieten.Damit Sie weiterhin wie gewohnt mit Turbo-Zertifikaten handeln können, sieht die neue Vorgabe der BaFin spätestens ab Juni 2026 einen halbjährlichen Wissenstest vor. Das neue Kapitel der HSBC-Zertifikate-Masterclass führt Sie durch alle relevanten Themen und bereitet Sie darauf vor, den Test in wenigen Schritten erfolgreich zu absolvieren. Der Test gilt als bestanden, wenn Sie mindestens sechs Fragen richtig beantwortet haben.Quelle: HSBC