Auto-Aktie mit Gewinnwarnung

BMW senkt Prognose: Marge fällt enorm

onvista · Uhr

BMW gibt eine Gewinnwarnung heraus. Darum ist die Aktie heute mit Abstand die schwächste im Dax und zieht den gesamten Autosektor mit nach unten. JPMorgan senkt das Kursziel von 100 auf 82 Euro.

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China-Preisdruck trifft alle deutschen Hersteller

Der Grund liegt im chinesischen Markt: Lokale Anbieter dringen mit aggressiven Preisen ins Luxussegment vor und richten ihre Modelle besser auf den Heimatmarkt aus als BMW, Mercedes oder die Konkurrenz. Bei niedrigeren Verkaufszahlen steigen die Fixkosten pro Fahrzeug — die Marge fällt zwangsläufig.

Die EBIT-Marge soll im laufenden Jahr nicht mehr 4 bis 6 Prozent erreichen, sondern nur noch ein bis drei Prozent. Die Auslieferungen werden gegenüber dem Vorjahr zurückgehen — anders als bislang erwartet

Für das zweite Halbjahr erwartet BMW deutliche Einmalbelastungen durch Restrukturierungs- und Effizienzmaßnahmen. Im zweiten Quartal sollen Ergebnis und Free Cashflow deutlich zurückgehen. Eine weitere Senkung der Free-Cashflow-Prognose nach Q2 wäre wenig überraschend.

Bewertung wirkt günstig — ist sie aber nicht

Das KGV von 6,2 entspricht dem Fünf-Jahres-Schnitt und sieht optisch günstig aus. Doch der EPS-Konsens fällt von 11,90 Euro auf 5 Euro — das Forward-KGV springt damit von 5,5 auf 12,8. Selbst 2027 liegen wir bei einem 8er-Forward-KGV. Sämtliche Analysten haben heute die Kursziele gesenkt; erhöht hat niemand.

Ich rechne ab dem ersten Widerstand bei 75 Euro mit einer Fortsetzung der Bewegung nach unten.

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