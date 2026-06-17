Märkte heute

BMW warnt, Microsoft stellt um, SpaceX kauft Cursor

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Aixtron, CTS Eventim, BMW, Robinhood, One Stop Systems, Yum Brands, Tesla, Snap, Apple, Microsoft, SpaceX.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

BMW: Gewinnwarnung und Margendruck

BMW senkt die Prognose für 2026 deutlich. Besonders die neue Margenspanne im Autogeschäft sorgt für Aufmerksamkeit. Im Stream schauen wir darauf, wie stark China, Preisdruck und Restrukturierungskosten die Erwartungen verändern – und warum der Halbjahresbericht jetzt besonders wichtig wird.

Microsoft: Copilot bekommt ein neues Preismodell

Microsoft stellt Copilot Cowork auf eine nutzungsbasierte Preisgestaltung um. Gleichzeitig prüft der Konzern offenbar ein günstigeres, Microsoft-gehostetes DeepSeek-Modell. Wir sprechen darüber, warum KI-Agenten für Unternehmen zur Kostenfrage werden und was das für Microsofts Enterprise-Strategie bedeutet.

SpaceX: Milliarden-Deal für Cursor

SpaceX übernimmt den Cursor-Entwickler Anysphere für 60 Milliarden Dollar. Dahinter steckt mehr als nur ein weiterer KI-Zukauf: Coding-Agenten, Trainingsdaten, Enterprise-Kunden und massive Rechenleistung treffen aufeinander. Wir ordnen ein, warum dieser Deal die KI-Story rund um SpaceX deutlich erweitert.

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