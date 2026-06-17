Der Dax muss auch wegen einer Gewinnwarnung von BMW das Ringen um die 25.000-Punkte-Marke am Mittwoch vorerst aufgeben. Zweimal ist der deutsche Leitindex in dieser Woche darüber schon abgedreht und nun entfernte er sich etwas von der Tausendermarke. Vorsicht prägt vor dem US-Zinsentscheid am Abend das Geschehen.

Nach der gekappten Prognose von BMW wurde der Dax von schwachen Automobilwerten belastet. Im frühen Handel gab der Leitindex um 0,09 Prozent auf 24.839 Punkte nach. Er testete damit wieder seine 21-Tage-Linie, die als Kurzfristindikator gilt.

In New York hatten sich die Anleger am Vorabend schon vermehrt zurückgehalten angesichts der ersten Zinsentscheidung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Der Schwung der SpaceX-Aktie hatte nachgelassen und bei US-Technologiewerten wurden generell Gewinne mitgenommen.

Oddo positiv für Halbleiter

Die Aktien von Aixtron und PVA Tepla lauern am Mittwoch unweit ihrer Jahreshochs auf einen Chartausbruch. Dabei gewinnen Aixtron an der MDax-Spitze gut 4,5 Prozent und PVA Tepla im SDax mehr als 5 Prozent.

Experte Stephane Houri von der Investmentbank Oddo BHF bleibt bullisch für Halbleiterhersteller und ihre Zulieferer. Er hob seine Kursziele für zahlreiche Aktien der Branche an, auch wenn er dabei für Aixtron zunächst kein weiteres Potenzial mehr signalisiert. Aixtron-Papiere haben 2026 aber auch schon 240 Prozent an Wert gewonnen.

Houri ist im laufenden Zyklus bereits selektiver geworden, wie er am Mittwoch betonte. Seit April hat er seine Empfehlungen von zuvor zwei Dritteln aller Werte bereits auf unter die Hälfte zurückgefahren. Grundsätzlich bleibt er aber von anhaltender Halbleiter- und KI-Dynamik überzeugt. (mit Material von dpa-AFX)