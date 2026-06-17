Branchenverband: Mittelständische Autofirmen in Deutschland unter Druck

Berlin, ⁠17. Jun (Reuters) - Mittelständische Autofirmen in Deutschland blicken einer Umfrage zufolge pessimistisch in die Zukunft. Rund ein Drittel der befragten Unternehmen gehe davon ‌aus, dass sich die wirtschaftliche Lage verschlechtere, nur ein Viertel erwarte eine Besserung, teilte ⁠der Branchenverband ⁠VDA am Mittwoch zu seiner Umfrage unter 116 Autozulieferern mit. Zwei Drittel der Unternehmen wollten deswegen eigentlich in Deutschland geplante Investitionen verschieben, ins Ausland verlagern oder ganz ‌streichen, mehr als jedes zweite ‌Unternehmen baue Arbeitsplätze ab. VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte, die Umfrageergebnisse verdeutlichten die Standortkrise. "Die Bedingungen ⁠hierzulande bringen unsere Industrie, besonders den automobilen Mittelstand, ‌immer mehr unter Druck."

Stärker ⁠als noch zu Jahresbeginn litten die Firmen unter den hohen Energiepreisen: Jedes zweite Unternehmen klagte über teuren Strom, zwei ‌von fünf über ⁠hohe Gaspreise. Fast die ⁠Hälfte der Mittelständler erklärte bei der Befragung im Mai, vom Krieg im Nahen Osten betroffen zu sein. Dabei führten sie vor allem höhere Preise für Kraftstoffe, Vorprodukte und Energie an.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)