Teuerungsrate bei 2,8 Prozent

Britische Inflation bleibt vor Zinsentscheid hoch

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: John New/Shutterstock.com

London, 17. ⁠Jun (Reuters) - In Großbritannien sieht sich die Notenbank vor der anstehenden Zinssitzung mit einem anhaltend hohen Preisauftrieb konfrontiert. Die Inflationsrate lag im Mai wie bereits im Vormonat bei 2,8 Prozent, ‌wie das Nationale Statistikamt (ONS) am Mittwoch in London mitteilte. Experten hatten sogar mit einem Anstieg auf 3,0 Prozent gerechnet. ⁠Die von ⁠der Bank of England (BoE) stark beachtete Inflation im Dienstleistungssektor zog allerdings an - und zwar auf 3,7 Prozent, nach 3,2 Prozent im April. Das britische Pfund gab nach Veröffentlichung der Inflationsdaten leicht nach.

Großbritannien ist aufgrund seiner Abhängigkeit von ‌Erdgasimporten stärker vom Iran-Krieg betroffen als ‌die meisten anderen westlichen Länder. Die USA und der Iran steuern jedoch auf ein Friedensabkommen zu, das die Wiederöffnung der ⁠Straße von Hormus – einer wichtigen Ölexportroute – vorsieht. Es soll am ‌Freitag in der Schweiz unterzeichnet ⁠werden.

Von Reuters befragte Volkswirte erwarten, dass sich der geldpolitische Ausschuss der BoE am Donnerstag mit sieben zu zwei Stimmen für eine Beibehaltung des Leitzinses bei 3,75 ‌Prozent aussprechen wird. Notenbankchef ⁠Andrew Bailey hat betont, die ⁠Zentralbank habe Zeit, die Auswirkungen des Konflikts in Nahost abzuwarten. Einige Währungshüter haben jedoch die Sorge geäußert, Unternehmen könnten die Lage nutzen, um die Preise auf breiter Front zu erhöhen.

Großbritannien hat bereits das höchste Leitzinsniveau in der Gruppe der sieben führenden westlichen Industrieländer (G7). Dabei hat die Notenbank die Zinsen seit Mitte 2024 bereits sechsmal gelockert - ⁠zuletzt im Dezember.

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