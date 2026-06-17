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CTS Eventim: Insider Schulenburg kauft erneut nach

onvista · Uhr

Klaus-Peter Schulenburg hat über die KPS-Stiftung erneut CTS-Eventim-Aktien gekauft — diesmal für über 600.000 Euro zum Kurs von 49,50 Euro. Bereits im März und April hatte die Stiftung investiert. Der CEO trifft das Tief jetzt schon zum dritten Mal sehr genau und sendet damit ein klares Signal.

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Doppeltief im Bereich 49 Euro

Charttechnisch hat sich im Bereich 49 Euro ein sauberes Doppeltief in der CTS-Eventim-Aktie gebildet. Der Slow-Stochastic-Indikator ist tief in den überverkauften Bereich gelaufen und hat positiv gekreuzt — das untermauert die Bodenbildung. Solange wir nicht deutlich unter diese Tiefs rutschen, bleibt der langfristige Abwärtstrend zwar bestehen, eine kurzfristige Erholung ist aber gut abgesichert.

Auf der Oberseite wartet bei 56,40 Euro ein harter Clusterwiderstand: der fallende 50-Tage-Gleitende Durchschnitt und die alte Trendlinie kreuzen dort. Dieses Niveau zu knacken wird schwierig.

Bewertung historisch günstig

Das KGV von 16,2 liegt deutlich unter dem Schnitt der letzten Jahre. CTS Eventim arbeitet inzwischen sogar besser als vor Corona — und hat die Pandemie-Phase bereits hervorragend überstanden. Mir fehlt damit die fundamentale Begründung, warum die Aktie weiter nach unten gedrückt werden sollte. Die Insider-Käufe der KPS-Stiftung untermauern diese Sicht.

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