Dax-Anleger vor Fed-Entscheid nervös

Frankfurt, 17. ⁠Jun (Reuters) - Am Tag des Zinsentscheids der US-Notenbank unter neuer Führung zeigen sich die Dax-Anleger leicht nervös. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Mittwoch knapp ein halbes Prozent tiefer bei 24.816,96 Punkten.

Angesichts ‌der erhöhten Inflation in den USA rechnen Experten zwar nicht mit einer Veränderung der Zinsspanne. Investoren warten jedoch mit Spannung ⁠auf die ⁠erste Pressekonferenz des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh. "Die Börsen preisen aktuell eine Zinserhöhung in diesem Jahr ein. Der US-Präsident fordert sinkende Zinsen. In diesem Spannungsfeld wird Kevin Warsh seinen eigenen Weg finden müssen", resümierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC ‌Partners. Zudem werden am Mittwochabend die Zinsprognosen ‌der einzelnen Fed-Mitglieder aktualisiert. Diese dürften zeigen, für welchen künftigen Zinspfad sich eine Mehrheit in der US-Notenbank abzeichnet.

Im Fokus bei den Einzelwerten ⁠standen Aktien aus dem Automobilsektor. BMW hat wegen der Krise auf ‌dem chinesischen Automarkt die Prognose ⁠für das laufende Jahr gekappt. Die Titel des Münchner Autobauers rutschten daraufhin um mehr als sieben Prozent ab. In deren Sog büßten die Rivalen Mercedes-Benz und Volkswagen 3,5 ‌und 2,5 Prozent ein.

Einem ⁠Händler zufolge drückte die jüngste Umfrage ⁠des Branchenverbands VDA zusätzlich auf die Stimmung. Mittelständische Autofirmen in Deutschland blicken demnach pessimistisch in die Zukunft. Rund ein Drittel der befragten Unternehmen gehe davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage verschlechtere, teilte der VDA mit.

Um fast neun Prozent nach oben ging es hingegen für Auto1. Der Online-Gebrauchtwagenhändler hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.

(Bericht von Sanne ⁠Schimanski, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)