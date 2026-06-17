Dax-Widerstand 25.100 25.500 Dax-Unterstützung 24.700 24.900

Dax-Rückblick:

Der Dax litt nach dem neuen Wochenhoch gestern zunächst unter kräftigen Gewinnmitnahmen und setzte heute Vormittag zeitweise unter die Marke von 24.800 Punkte zurück, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Dax-Ausblick:

Aus charttechnischer Sicht hat der gestrige Rücksetzer bislang (noch) keinen nennenswerten Schaden angerichtet, lediglich ein deutlicher Rückfall unter 24.700 Punkte (Unterstützung grün im Chart) würde das Chartbild wieder deutlich eintrüben.

Im Vorfeld des heute Abend anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank - es wird kein Zinsschritt erwartet - bleibt das kurzfristige Chartbild vorerst positiv zu interpretieren. Eine erneute Rückkehr über die 25.000er Marke in den kommenden Handelsstunden ist das präferierte Szenario, so lang der Index kein neues Tagestief markiert.