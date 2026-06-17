Dax Chartanalyse 17.06.2026

Dax-Chartbild bleibt trotz erneutem Rücksetzer positiv

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.10025.500
Dax-Unterstützung24.70024.900

Dax-Rückblick:

Der Dax litt nach dem neuen Wochenhoch gestern zunächst unter kräftigen Gewinnmitnahmen und setzte heute Vormittag zeitweise unter die Marke von 24.800 Punkte zurück, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Dax-Ausblick: 

Aus charttechnischer Sicht hat der gestrige Rücksetzer bislang (noch) keinen nennenswerten Schaden angerichtet, lediglich ein deutlicher Rückfall unter 24.700 Punkte (Unterstützung grün im Chart) würde das Chartbild wieder deutlich eintrüben.

Im Vorfeld des heute Abend anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank - es wird kein Zinsschritt erwartet - bleibt das kurzfristige Chartbild vorerst positiv zu interpretieren. Eine erneute Rückkehr über die 25.000er Marke in den kommenden Handelsstunden ist das präferierte Szenario, so lang der Index kein neues Tagestief markiert.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU92BS) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 17.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.366,43 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ123M) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 17.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.361,30 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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