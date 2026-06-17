DAX leicht schwächer – Anleger warten auf Signale der US-Notenbank
Der DAX startet am Mittwoch leichter in den Handel und notiert knapp unter der Marke von 25.000 Punkten. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich zum Handelsauftakt schwächer. An den US-Märkten deutet sich vorbörslich ein uneinheitliches Bild an; während Dow Jones und S&P 500 leicht zulegen, geben Technologiewerte im Nasdaq-Umfeld nach. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio dagegen mit moderaten Gewinnen.
Makroökonomischer Überblick
Makroökonomisch richtet sich der Blick heute klar auf die Federal Reserve. Marktteilnehmer erwarten zwar keine Veränderung des Leitzinses; entscheidend dürften jedoch die Aussagen des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh werden. Anleger suchen Hinweise darauf, wie die Notenbank den Balanceakt zwischen hartnäckiger Inflation und politischen Forderungen nach niedrigeren Zinsen bewältigen will. Gleichzeitig sorgten neue Inflationsdaten aus Großbritannien für Aufmerksamkeit. Die Teuerungsrate verharrte im Mai überraschend bei 2,8 Prozent und blieb damit unter den Erwartungen der Ökonomen. In Japan belasteten hingegen steigende Importkosten infolge des schwachen Yen sowie höhere Energiepreise die Handelsbilanz.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Im Mittelpunkt der Einzelwerte steht BMW. Die Aktie geriet vorbörslich massiv unter Druck, nachdem der Autobauer seine Jahresprognosen deutlich gesenkt hatte. Belastet wird das Geschäft vor allem durch die schwache Nachfrage in China sowie zunehmende geopolitische Risiken infolge des Iran-Kriegs. Der Schritt löste branchenweit Verkaufsdruck aus; auch Mercedes-Benz und Volkswagen wurden schwächer erwartet.
Deutlich fester präsentiert sich dagegen The Platform Group. Der Softwarekonzern kündigte ein Rückkaufprogramm für seine ausstehende Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu fünf Millionen Euro an. Am Markt wird dies als Signal interpretiert, dass das Unternehmen seine Finanzierungsstruktur aktiv optimieren und zugleich Vertrauen in die eigene Liquiditätslage demonstrieren will. Manche Unternehmen kaufen Aktien zurück; andere sammeln Oldtimer oder bauen sinnlose Wasserspiele in Empfangshallen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bull
|UN636A
|25,94
|22254,277963 Punkte
|9,68
|Open End
|Arm Holding plc ADR
|Bear
|UN91E5
|4,13
|449,936122 USD
|8,53
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN9K41
|2,96
|24626,722272 Punkte
|107,9
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2Y9N
|13,42
|26178,048813 Punkte
|17,97
|Open End
|DAX®
|Bull
|HD6G5R
|60,08
|18845,695547 Punkte
|4,14
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.06.2026; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|BNP Paribas S.A.
|Call
|UN3722
|0,18
|120,00 EUR
|10,44
|15.12.2026
|ASML Holding N.V.
|Call
|UN3387
|11,77
|1800,00 EUR
|5,63
|16.09.2026
|Tesla, Inc.
|Call
|UN30LH
|0,63
|550,00 USD
|8,44
|16.09.2026
|Safran S.A.
|Call
|UG7Q1B
|1,06
|400,00 EUR
|7,98
|16.12.2026
|Tesla, Inc.
|Call
|UN30LH
|0,63
|550,00 USD
|8,44
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.06.2026; 09:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Raiffeisen Bank International AG
|Long
|UN5DVT
|10,42
|47,078289 EUR
|10
|Open End
|Tesla, Inc.
|Long
|UG1DQD
|3,29
|202,394468 USD
|2
|Open End
|Münchener Rückversicherung-Gesellschaft AG
|Long
|HD5UU0
|1,99
|375,111751 EUR
|5
|Open End
|Alibaba Group Holding Ltd. ADR
|Long
|UN5GMP
|2,51
|88,79699 USD
|5
|Open End
|DAX®
|Long
|UG9VDL
|1,23
|23253,026559 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.06.2026; 09:45 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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