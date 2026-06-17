Der DAX startet am Mittwoch leichter in den Handel und notiert knapp unter der Marke von 25.000 Punkten. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich zum Handelsauftakt schwächer. An den US-Märkten deutet sich vorbörslich ein uneinheitliches Bild an; während Dow Jones und S&P 500 leicht zulegen, geben Technologiewerte im Nasdaq-Umfeld nach. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio dagegen mit moderaten Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Makroökonomisch richtet sich der Blick heute klar auf die Federal Reserve. Marktteilnehmer erwarten zwar keine Veränderung des Leitzinses; entscheidend dürften jedoch die Aussagen des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh werden. Anleger suchen Hinweise darauf, wie die Notenbank den Balanceakt zwischen hartnäckiger Inflation und politischen Forderungen nach niedrigeren Zinsen bewältigen will. Gleichzeitig sorgten neue Inflationsdaten aus Großbritannien für Aufmerksamkeit. Die Teuerungsrate verharrte im Mai überraschend bei 2,8 Prozent und blieb damit unter den Erwartungen der Ökonomen. In Japan belasteten hingegen steigende Importkosten infolge des schwachen Yen sowie höhere Energiepreise die Handelsbilanz.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Im Mittelpunkt der Einzelwerte steht BMW. Die Aktie geriet vorbörslich massiv unter Druck, nachdem der Autobauer seine Jahresprognosen deutlich gesenkt hatte. Belastet wird das Geschäft vor allem durch die schwache Nachfrage in China sowie zunehmende geopolitische Risiken infolge des Iran-Kriegs. Der Schritt löste branchenweit Verkaufsdruck aus; auch Mercedes-Benz und Volkswagen wurden schwächer erwartet.

Deutlich fester präsentiert sich dagegen The Platform Group. Der Softwarekonzern kündigte ein Rückkaufprogramm für seine ausstehende Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu fünf Millionen Euro an. Am Markt wird dies als Signal interpretiert, dass das Unternehmen seine Finanzierungsstruktur aktiv optimieren und zugleich Vertrauen in die eigene Liquiditätslage demonstrieren will. Manche Unternehmen kaufen Aktien zurück; andere sammeln Oldtimer oder bauen sinnlose Wasserspiele in Empfangshallen.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UN636A 25,94 22254,277963 Punkte 9,68 Open End Arm Holding plc ADR Bear UN91E5 4,13 449,936122 USD 8,53 Open End DAX® Bull UN9K41 2,96 24626,722272 Punkte 107,9 Open End DAX® Bear UG2Y9N 13,42 26178,048813 Punkte 17,97 Open End DAX® Bull HD6G5R 60,08 18845,695547 Punkte 4,14 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.06.2026; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag BNP Paribas S.A. Call UN3722 0,18 120,00 EUR 10,44 15.12.2026 ASML Holding N.V. Call UN3387 11,77 1800,00 EUR 5,63 16.09.2026 Tesla, Inc. Call UN30LH 0,63 550,00 USD 8,44 16.09.2026 Safran S.A. Call UG7Q1B 1,06 400,00 EUR 7,98 16.12.2026 Tesla, Inc. Call UN30LH 0,63 550,00 USD 8,44 16.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.06.2026; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Raiffeisen Bank International AG Long UN5DVT 10,42 47,078289 EUR 10 Open End Tesla, Inc. Long UG1DQD 3,29 202,394468 USD 2 Open End Münchener Rückversicherung-Gesellschaft AG Long HD5UU0 1,99 375,111751 EUR 5 Open End Alibaba Group Holding Ltd. ADR Long UN5GMP 2,51 88,79699 USD 5 Open End DAX® Long UG9VDL 1,23 23253,026559 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.06.2026; 09:45 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.