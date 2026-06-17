Vorbörse 17.06.2026

Dax mit verhaltenem Start nach gemischten Vorgaben

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach dem stabilen Vortag dürfte der Dax am Mittwoch etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start etwa 0,2 Prozent tiefer auf 24.858 Punkte. Damit zeichnet sich ein Test der 21-Tage-Linie ab. Die Vorgaben sind durchwachsen.

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USA: Dow legt zu, Nasdaq schwächelt

Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine Rekordrally fortgesetzt. Der US-Leitindex profitierte weiter von den gesunkenen Inflationssorgen, denn der Ölpreis ist seit der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges auf Talfahrt. Im Technologiesektor allerdings überwogen die Verluste deutlich.

Hier agierten die Anleger nach den fulminanten Kursgewinnen in den letzten Wochen vorsichtig und nahmen Gewinne mit. So fiel der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,89 Prozent. Der Dow stieg am Ende um 0,64 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones50.872+ 0,17 Prozent
S&P 5007.386- 0,26 Prozent
Nasdaq 25.678- 0,97 Prozent
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.06.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.06.2026

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch erneut keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Gewinnen in Japan standen Verluste in Hongkong gegenüber. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank prägte Zurückhaltung das Geschehen. Bei der ersten Entscheidung unter dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh wird zwar keine Änderung beim Leitzins erwartet. Die Zinssitzung könnte aber Hinweise liefern, welche Neuerungen er plant.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um rund 0,5 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,4 Prozent nachgab.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22570.000+ 0,50 Prozent
Hang Seng24.493- 0,40 Prozent
CSI 3004.905- 0,90 Prozent
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 17.06.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Dividendenkalender heute, 17.06.2026

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,69- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,92- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,42- 0,09 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1613- 0,31  Prozent
Dollar in Yen160,28+ 0,45 Prozent
Euro in Yen186,13+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent78,74 USD- 0,49 Dollar
WTI75,50 USD- 0,55 Dollar

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP STREICHT SIEMENS-STATUS 'UPSIDE 90-DAY CATALYST WATCH' - WEITER 'BUY'

DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR BMW AUF 75 (94) EUR - 'KAUFEN'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 70 (92) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 93 (96) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 70 (54,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 82 (100) EUR - 'OVERWEIGHT'

UBS SENKT ZIEL FÜR KION AUF 59 (68) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
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DAX
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Ölpreis Brent
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US Tech 100
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Dow Jones
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NASDAQ 100
Deutsche Bank
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Eurokurs (Euro / Dollar)
Puma
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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
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Ölpreis WTI
Crowdstrike
Citigroup
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Hang Seng
Euro / Yen (Yenkurs)
NASDAQ
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US Dollar/Japanischer Yen
D
DAX (Kursindex)
IG GROUP HOLDINGS

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