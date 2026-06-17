von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® - Scheitert erneut an der 25.000er-Marke

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Scheitert erneut an der 25.000er-Marke

Der DAX® tut sich schwer, die 25.000er-Marke zu überwinden. Nach dem gescheiterten Anlauf am Vortag kam es gestern zu einem erneuten Ausbruchsversuch. Doch der markante Docht und ein Schlusskurs im unteren Drittel der gestrigen Tageskerze unterstreichen den Widerstandscharakter dieses Levels. Technisch sprechen diese Verhaltensmuster für ein nachlassendes Momentum und erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung. Übergeordnet bleibt es dagegen bei den bekannten Leitplanken: Gen Norden sehen wir unverändert die Zone um 25.500 Punkte als zentralen „Deckel“ an. Hier haben die deutschen Standardwerte seit Januar mehrere markante Hochs ausgebildet. Auf der Unterseite markieren indes die jüngsten beiden Aufwärtsgaps (24.882/24.754 Punkte bzw. 24.422/24.328 Punkte) zwei erste Rückzugsbereiche. Charttechnisch noch wichtiger ist aber die Kombination aus dem unteren Bollinger Band und der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.212/24.186 Punkten). Im charttechnischen Niemandsland zwischen diesen Schlüsselmarken müssen Anlegerinnen und Anleger aktuell eher von einem Tradingmarkt ausgehen.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX® - Zweites Gap in Seriegestern, 07:25 Uhr · HSBC
DAX® - Zweites Gap in Serie
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Dieser Dax-Wert wird nach Konsolidierung wieder spannendgestern, 13:20 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen