Frankfurt, 17. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex leicht im ‌Plus bei 24.910,41 Punkten geschlossen. Nach der vorläufigen Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zogen die ⁠Aktienkurse in ⁠Europa und in den USA teilweise an. Die Spannung vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch grenzte die Gewinne jedoch ein.

Für die erste Zinssitzung unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh, der von ‌US-Präsident Donald Trump ausgewählt wurde, erwarten ‌Experten angesichts der erhöhten Inflation in den USA keine Veränderung der Zinsspanne. Investoren blicken jedoch vor allem auf ⁠die erste Pressekonferenz von Warsh. Er löst Jerome Powell ‌ab, den Trump immer wieder ⁠wegen seiner vermeintlich zu straffen geldpolitischen Linie kritisiert hatte. Warsh strebt weitreichende Reformen an und hat bereits angekündigt, sich weniger konkret zu möglichen ‌Zinsschritten zu äußern.

Ebenfalls zur ⁠Wochenmitte stehen die endgültigen Inflationsdaten ⁠aus der Euro-Zone für den Mai an. Die Inflation dürfte weiter deutlich durch den kriegsbedingten Ölpreisanstieg zugenommen haben, wie aus den vorläufigen Zahlen des EU-Statistikamts abzulesen ist.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.910,41

EuroStoxx50 6.257,42

EuroStoxx50-Future 6.257,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 51.999,67 +0,6%

Nasdaq

S&P 500 7.511,35 -0,6%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.084,54 -0,2%

Hang Seng 24.401,45 -0,4%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Myria ⁠Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)