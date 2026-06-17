Derya Arms stärkt europäische Präsenz auf der IWA OutdoorClassics 2026



EQS-Media / 17.06.2026 / 11:37 CET/CEST



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Nürnberg, Deutschland

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Derya Arms

hat seine strategische Position auf dem europäischen Markt im Rahmen der IWA OutdoorClassics 2026 in Nürnberg weiter gestärkt.

Während der Messe kam das Unternehmen mit einem breiten Netzwerk von Distributoren, Fachhändlern und wichtigen Branchenvertretern aus ganz Europa zusammen. Dabei wurden die langfristigen Ziele von Derya Arms in den Bereichen Distribution, Produktversorgung und After-Sales-Service weiter vorangetrieben.

Die IWA OutdoorClassics, die vom 26. Februar bis zum 1. März 2026 in Nürnberg stattfand, zählt zu den weltweit führenden Fachmessen der Jagd- und Schießsportbranche und gilt als bedeutender internationaler Treffpunkt für Fachleute der Branche.

In diesem Jahr begrüßte die Messe mehr als 25.000 Fachbesucher und Medienvertreter aus 121 Ländern sowie über 1.050 Hersteller, internationale Großhändler und Distributoren. Damit unterstrich die Veranstaltung erneut ihre Bedeutung als führende internationale Business-Plattform.

An seinem Messestand in Halle 3, Stand 3-525, stellte Derya Arms ausgewählte Modelle aus seinem Produktportfolio der neuen Generation vor und führte zugleich eine Reihe hochrangiger Geschäftsgespräche im Einklang mit seiner europäischen Wachstumsstrategie.

Produktneuheiten auf der IWA OutdoorClassics 2026

Auf der Messe präsentierte Derya Arms Branchenvertretern seine neuesten Innovationen, darunter die Modelle Derya MAX und DY9Z.

Die DY9Z zeichnet sich durch ihr Kaliber 9x19 mm und ihre mikrokompakte Bauweise als Pistolenmodell der neuen Generation aus. Mit einem Black-Melonite-QPQ-beschichteten Schlitten und Lauf, einem für RMSc-Direktmontage vorbereiteten Optikschlitten sowie austauschbaren Griffrücken positioniert sich die DY9Z als starke Alternative in einem wettbewerbsintensiven Segment.

Der Derya MAX wurde in Zusammenarbeit mit führenden Wettkampfschützen und erfahrenen Ingenieuren entwickelt. Mit besonderem Fokus auf Rückstoßkontrolle, einem optimierten Gassystem und modularer Architektur ist der MAX in mehreren Varianten sowie fünf unterschiedlichen Farbkonfigurationen erhältlich. Damit nimmt das Modell eine zentrale Rolle in der zukunftsorientierten Produktstrategie von Derya Arms ein.

Europa als strategische Wachstumsregion

Derya Arms ist Gründungspartner der Konya Savunma Sanayi A.Ş. und Anteilseigner der ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. Aufbauend auf mehr als 28 Jahren Produktionserfahrung in der Türkei baut das Unternehmen seine globale operative Präsenz kontinuierlich weiter aus.

Die wachsende kommerzielle Präsenz von Derya Arms in Europa ermöglicht einen effizienteren Marktzugang und unterstützt zugleich den Ausbau seines internationalen Distributionsnetzwerks.

Ein wichtiger Meilenstein innerhalb dieser Strategie ist die Gründung der Derya Arms GmbH in Österreich. Diese soll langfristig als zentrale Struktur für die direkte Produktversorgung in Europa dienen.

Statement des Unternehmens

Zur Messeperformance und zum zukünftigen Ausblick des Unternehmens erklärte Derya Arms General Coordinator Hüsamettin Kayhan:

„Europa bleibt innerhalb unserer langfristigen Wachstumsstrategie eine strategisch entscheidende Region. Nach der IWA OutdoorClassics 2026 werden wir weiterhin die Entwicklung unseres Distributionsnetzwerks priorisieren, unsere kommerziellen Partnerschaften stärken und die auf der Messe entstandene Dynamik in nachhaltiges Wachstum überführen.

Der jüngste Anstieg des Auftragseingangs spiegelt nicht nur die wachsende Nachfrage wider, sondern auch die zunehmend stärkere globale Position unserer Marke. In der kommenden Phase werden wir uns auf die Erfüllung bestehender Aufträge konzentrieren und zugleich unser Distributionsnetzwerk weiter ausbauen sowie unsere Präsenz auf dem europäischen Markt vertiefen.“

Für weitere Informationen:

Ismail Ince

ismail.ince@deryaarms.com

Emittent/Herausgeber: Derya Arms

Schlagwort(e): Unternehmen

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