Merz dringt auf Zugang der Europäer zu amerikanischen KI-Modellen

Evian, 17. Jun (Reuters) - ⁠In der Debatte um den Zugang zu den besten KI-Modellen von US-Firmen pocht Kanzler Friedrich Merz auf gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Europäer. "Ich hoffe sehr, dass wir eine sehr intensive Abstimmung mit der amerikanischen Regierung erreichen werden", sagte Merz am Mittwoch am Rande des G7-Gipfels der wichtigsten westlichen Industrieländer in Évian. "Denn das Potenzial dieser neuen Technologien sollte allen ‌Ländern zur Verfügung stehen." Hintergrund ist, dass die US-Firma Anthropic am Freitag den Zugang zu ihren fortschrittlichsten KI-Modellen "Fable 5" und "Mythos 5" für alle Nutzer gesperrt hatte. Das Unternehmen ergriff diese Maßnahme, nachdem US-Präsident Donald Trump ⁠die Firma unter ⁠Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken angewiesen hatte, ausländischen Staatsangehörigen den Zugang zu ihren fortschrittlichsten KI-Modellen zu verwehren. Dies hatte Warnungen vor einer Abhängigkeit von den USA ausgelöst.

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten trafen sich am Mittag in Évian mit den Unternehmenschefs unter anderem von OpenAI, Google, Meta, Anthropic, Salesforce, Black-Forest Labs oder Mistral. Der Kanzler sprach von einer nötigen Aufholjagd der europäischen Länder, die in Sachen Technologie und technologischem Umfeld noch hinterherhinkten. "Aber wir ‌haben wirklich den festen Willen, diesen Rückstand aufzuholen und uns gleichzeitig ‌mit der amerikanischen Regierung abzustimmen."

Er sehe enormes Potenzial für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz etwa für das gesamte Bankensystem. "Und das liegt nicht nur im Interesse der Vereinigten Staaten. Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, und das ist der Grund, warum ⁠wir sehr offen und sehr ehrlich darüber sprechen."

Deutschland und Frankreich hatten sich zuvor auf eine gemeinsame Definition von "digitaler Souveränität" ‌geeinigt und wollen damit auch die EU-Vorgaben in diesem ⁠Bereich prägen. Die Digitalministerien beider Staaten teilten die Einigung am Mittwoch mit. Das Ziel sei, Abhängigkeiten im Tech-Bereich zu reduzieren und souveräne Lösungen aus Europa zu unterstützen. Dabei geht es unter anderem um rechtliche Durchsetzungsmöglichkeiten, den Schutz sensibler Daten oder die Resilienz von Infrastrukturen. Konkret bedeute dies beispielsweise die ‌Nutzung digitaler Produkte von Anbietern in der EU oder ⁠vertrauenswürdigen internationalen Partnerstaaten, teilte das Digitalministerium mit. Der ⁠Vorschlag soll die Debatten in der EU prägen. Die Europäische Kommission hatte erst kürzlich ein "EU Tech Sovereignty Package" vorgestellt.

Auch die G7-Staats- und Regierungschefs diskutieren in Evian über die Nutzung von KI. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industriestaaten diskutieren dabei einen Plan, ausgewählten "vertrauenswürdigen Partnern" Zugang zu fortschrittlichen KI-Modellen von US-Unternehmen wie Anthropic zu gewähren, wie Reuters aus diplomatischen Kreisen erfuhr. Dies könnte ein Weg sein, die Beschränkungen für die Nutzung durch Nicht-US-Amerikaner zu umgehen.

"Unsere digitale Souveränität zu stärken und technologische Abhängigkeiten zu reduzieren, ist das geopolitische Gebot der Stunde", sagte Digitalminister Karsten Wildberger. "Wir dürfen uns in Europa nicht länger selbst im Weg stehen, sondern ⁠müssen Kräfte bündeln, um heimische Start-ups zu stärken und den Aufbau global wettbewerbsfähiger Unternehmen voranzutreiben."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)