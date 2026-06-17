EQS-Adhoc: Northern Data Group hebt die zuvor am 9. April 2026 veröffentlichte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

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EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Northern Data Group hebt die zuvor am 9. April 2026 veröffentlichte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

17.06.2026 / 11:54 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Northern Data Group hebt die zuvor am 9. April 2026 veröffentlichte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Frankfurt am Main – 17. Juni 2026 – Northern Data AG (ETR: NB2) (“Northern Data” or “the Gruppe”), ein führender Anbieter von Lösungen für KI und High-Performance Computing (HPC), hebt heute seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf eine Bandbreite zwischen EUR 170 Mio. und EUR 190 Mio. an.

Die Anhebung der zuvor kommunizierten Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von EUR 130 Mio. bis EUR 150 Mio. ist auf verbesserte Preisdynamiken sowie die anhaltend hohe Auslastung der GPU-Infrastruktur zurückzuführen. Darüber hinaus hat die Gruppe beschlossen, den zum 31. Dezember 2025 als zur Veräußerung klassifizierten GPU-Server-Cluster nicht zu veräußern und weiterhin zu betreiben.

Investor Relations:

Jose Cano
Vice President, Investor Relations
E-Mail: ir@northerndata.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:+49 69 34 87 52 25
E-Mail:info@northerndata.de
Internet:www.northerndata.de
ISIN:DE000A0SMU87
WKN:A0SMU8
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
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