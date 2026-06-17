EQS-Adhoc: The Platform Group beschließt Anleiherückkaufprogramm

EQS-Ad-hoc: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige

The Platform Group beschließt Anleiherückkaufprogramm



17.06.2026 / 08:07 CET/CEST

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The Platform Group beschließt Anleiherückkaufprogramm

Düsseldorf, 17. Juni 2026. Die The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“) hat heute beschlossen, ein Anleihenrückkaufprogramm vorzunehmen. Die Gesellschaft wird ab dem 2. Juli 2026 beginnen, die von ihr begebene Anleihe (Nordic Bond, ISIN: NO0013256834) zurückzukaufen; das maximale Erwerbsvolumen ist auf einen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5.000.000,00 begrenzt. Das Programm wird längstens bis zum 31.12.2026 laufen. Der Anleihenrückkauf erfolgt über die Börse Frankfurt sowie Tradegate Berlin Stock Exchange. The Platform Group ist dabei berechtigt, aber nicht verpflichtet, Kaufangebote anzunehmen und kann den Zeitraum verkürzen oder verlängern. Der Rückkauf wird durch einen unabhängigen Wertpapierdienstleister durchgeführt. Dieser hat hinsichtlich des Kaufpreises und Erwerbsvolumens das Marktmissbrauchsverbot (sog. „Safe-Harbour-Regelungen“) zu beachten (Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016).

The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaAist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations

Nathalie Richert, Head of Investor Relations

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: The Platform Group SE & Co. KGaA Schloss Elbroich, Am Falder 4 40589 Düsseldorf Deutschland E-Mail: ir@the-platform-group.com Internet: https://the-platform-group.com/ ISIN: DE000A40ZW88 WKN: A40ZW8 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo EQS News ID: 2347596

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