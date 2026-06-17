EQS-AFR: Vossloh Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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Thema: Infrastruktur
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vossloh Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Vossloh Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

17.06.2026 / 13:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Vossloh Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026

Ort:

https://www.vossloh.com/de/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026

Ort:

https://www.vossloh.com/en/financial-publications

17.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Vossloh Aktiengesellschaft
Vosslohstr. 4
58791 Werdohl
Deutschland
Internet:www.vossloh.com
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2348236 17.06.2026 CET/CEST

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