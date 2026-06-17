EQS-News: APsystems stellt auf der Intersolar Europe 2026 ein umfassendes Portfolio an Energiespeichersystemen vor

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APsystems stellt auf der Intersolar Europe 2026 ein umfassendes Portfolio an Energiespeichersystemen vor



17.06.2026 / 08:05 CET/CEST

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Vorantreiben von Solar- und Speicherlösungen für Heimwerker, Privathaushalte und gewerbliche Anwendungen

MÜNCHEN, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- APsystems, ein weltweit führender Anbieter von Leistungselektronik auf Modulebene (MLPE), wird auf der Intersolar Europe 2026 in München, Halle B3, Stand 370, sein gesamtes Portfolio an Energiespeicherlösungen präsentieren und dabei ein umfassendes Ökosystem vorstellen, das darauf ausgelegt ist, den sich wandelnden Energiebedarf in den Bereichen Kleinstanlagen (DIY), Privathaushalte sowie Gewerbe und Industrie (C&I) zu decken.

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Aufbauend auf seiner Führungsposition in der Mikro-Wechselrichter-Technologie baut APsystems sein integriertes Solar- und Speichersystem-Angebot weiter aus und bietet Komplettlösungen an, die Hardware, intelligentes Energiemanagement und systemweite Integration über verschiedene Anwendungsbereiche hinweg vereinen.

Von Plug-and-Play-Systemen für Kleinstanlagen bis hin zu fortschrittlichen Speicherlösungen für Gewerbe und Industrie

Im Mittelpunkt der Präsentation von APsystems stehen die Speicherlösungen für Kleinstanlagen (DIY), Privathaushalte sowie Gewerbe und Industrie, die jeweils für den praktischen Einsatz in vielfältigen Energieszenarien konzipiert sind.

Für DIY- und Mikro-Site-Anwendungen präsentiert APsystems Plug-and-Play-Lösungen wie das AC-gekoppelte Energiespeichersystem Lake 6, ein kompaktes 6-kWh-System, das für Balkon-Solaranlagen konzipiert ist. Mit werkzeugfreier Installation, einer Leistung von 2500 W und langer Zyklenlebensdauer ermöglicht Lake 6 den Nutzern die einfache Speicherung und Nutzung von Solarenergie in städtischen Umgebungen.

Im Wohnbereich stellt APsystems seine neuesten intelligenten Speicherwechselrichter vor, darunter den Hybrid-Wechselrichter LSH-6 und den netzgekoppelten Wechselrichter LSA-6, die beide für den Einsatz in flexiblen Hausenergiesystemen konzipiert sind. Diese Lösungen integrieren PV-Erzeugung, Speicherung und intelligentes Energiemanagement und bieten hohe Effizienz, schnelle Umschaltung für Notstrom sowie Kompatibilität sowohl mit Neuinstallationen als auch mit Nachrüstungsprojekten.

Für gewerbliche und industrielle Anwendungen baut APsystems sein APstorage-Portfolio weiter aus, darunter Flaggschiff-Systeme wie den flüssigkeitsgekühlten Energiespeicherschrank APstorage 241L sowie die Lösungen APstorage 261 und APstorage 2000L. Diese Systeme bieten skalierbare Speicherkapazitäten von einigen zehn kWh bis hin zu Anwendungen im Multi-MWh-Bereich und unterstützen ein zuverlässiges und effizientes Energiemanagement in gewerblichen und industriellen Anwendungsfällen durch fortschrittliche Sicherheitsarchitektur, Netzbildungsfähigkeiten und intelligente Steuerungssysteme.

Zusammen mit den bewährten Wechselrichtertechnologien, Systemen und integrierten Plattformen vervollständigen diese neuen Speicherlösungen das Solar-Speicher-Ökosystem von APsystems und bieten Komplettlösungen für alle wichtigen Marktsegmente.

Ausweitung des Angebots auf Hybrid- und netzunabhängige Lösungen

Zusätzlich zu den auf der Intersolar vorgestellten Lösungen baut APsystems seine Kompetenzen im Bereich von Hybrid- und netzunabhängigen Anwendungen weiter aus.

Produkte wie die Hybrid-Regler der AHS-Serie, das stapelbare System AHS-6.3H und die netzunabhängigen Mikrospeicherlösungen der EZOG D-Serie sind darauf ausgelegt, sowohl in netzgebundenen als auch in abgelegenen Umgebungen zuverlässige Energie zu liefern.

Obwohl diese netzunabhängigen Lösungen, die auf die Märkte in Afrika, Asien und Lateinamerika abzielen, nicht im Mittelpunkt dieser Ankündigung stehen, unterstreichen sie die Fähigkeit von APsystems, mit einem umfassenden und flexiblen Produktökosystem eine Vielzahl von Energieszenarien zu unterstützen.

Angetrieben durch intelligentes Energiemanagement und Integration

In allen Produktlinien integriert APsystems KI-gesteuerte Technologien und intelligente Energiemanagement-Plattformen, um die Leistung zu optimieren und den Nutzwert zu maximieren. Mit Funktionen wie der dynamischen Lade- und Entladeoptimierung sowie der Kompatibilität mit virtuellen Kraftwerken ermöglichen die Lösungen von APsystems den Anwendern, den Eigenverbrauch zu steigern, Energiekosten zu senken und an Netzdienstleistungen teilzunehmen.

Dieser Ansatz wird durch den kontinuierlichen Innovationsfokus von APsystems unterstützt, einschließlich der hauseigenen Entwicklung von Kerntechnologien in den Bereichen Batteriemanagement, Stromumwandlung und Energiemanagementsysteme, die eine nahtlose Integration von Solar- und Speichersystemen ermöglichen.

Perspektiven der Unternehmensleitung

„Unsere Energiespeicher-Präsentation auf der Intersolar Europe spiegelt wider, wie APsystems seine Kompetenzen in allen wichtigen Marktsegmenten weiter ausbaut", sagte Olivier Jacques, Global President bei APsystems. „Von Plug-and-Play-Lösungen bis hin zu fortschrittlichen kommerziellen Systemen konzentrieren wir uns darauf, Speichertechnologien bereitzustellen, die praktisch, flexibel und einsatzbereit für die reale Welt sind."

„Da sich die globale Energiewende beschleunigt, spielt die Energiespeicherung eine immer zentralere Rolle", sagte Dr. Zhi-Min Ling, Mitbegründer und Vorsitzender von APsystems. „Wir haben unser Angebot von Einzelprodukten auf ein multisegmentiges Solar- und Speicherportfolio ausgeweitet, das Anwendungen für Kleinstanlagen, Privathaushalte sowie gewerbliche und industrielle Bereiche abdeckt. Diese Entwicklung stärkt unsere Fähigkeit, vielfältige Energiebedürfnisse mit intelligenten, integrierten Technologien zu unterstützen."

Während der Fachmesse Intersolar Europe in München veranstaltet APsystems am 23. Juni 2026 von 11:00 bis 13:00 Uhr in Halle B3, Stand 370, ein Mittagessen zur Vorstellung des neuen Produkts APstorage. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die neuesten Innovationen in den Bereichen DIY, Wohngebäude sowie Gewerbe- und Industrieanwendungen kennenzulernen und sich mit Produkt- und Fachexperten auszutauschen.

Informationen zu APsystems

APsystems (SSE: (688348) ist ein führender Anbieter von dezentralen Photovoltaik- und Energiespeicherlösungen, der sich auf Leistungselektronik auf Modulebene und integrierte Solar- und Speicheranwendungen spezialisiert hat.

APsystems wurde 2010 gegründet und bietet Lösungen für die Segmente Mikroanlagen (DIY), Privathaushalte sowie Gewerbe und Industrie an. Das umfassende Portfolio umfasst Mikro-Wechselrichter, Energiespeichersysteme, Schnellabschaltvorrichtungen und KI-gestützte Energiemanagement-Plattformen. Das Unternehmen hat für seine Energiespeicherlösungen spezielle Plattformen wie APstorage entwickelt. Dieses Energiespeicherportfolio wurde durch die Tochtergesellschaft AES Powers weiter ausgebaut, die sich auf fortschrittliche Speichersysteme auf Systemebene sowie die Entwicklung von Energiespeicherprojekten für Gewerbe und Industrie konzentriert.

Mit einer globalen Präsenz in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika sind die Produkte von APsystems in mehr als 160 Ländern und Regionen weltweit installiert, produzieren mehr als 10 TWh Energie und unterstützen die Erzeugung sauberer Energie auf globaler Ebene.

Geleitet von seiner Mission, „eine CO2-freie Zukunft voranzutreiben und intelligente Energie für alle zugänglich zu machen", treibt APsystems weiterhin sichere, effiziente und intelligente Energietechnologien für eine sich rasch wandelnde Energielandschaft voran. Weitere Informationen finden Sie unter APsystems.com.

Kontakt

APsystems Marketing (DACH)

Ni Dai

n.dai@apsystems.com

Cision

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