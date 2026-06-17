EQS-News: Diginex gibt Fristverlängerung für die geplante Übernahme von Resulticks bekannt

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Diginex gibt Fristverlängerung für die geplante Übernahme von Resulticks bekannt



17.06.2026 / 14:04 CET/CEST

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Diginex gibt Fristverlängerung für die geplante Übernahme von Resulticks bekannt LONDON, 17. Juni 2026 — Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“ oder das „Unternehmen“), eine Technologiegruppe, die institutionellen und Unternehmenskunden weltweit ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen anbietet, gab heute bekannt, dass mit Resulticks Global Companies Pte. Limited („Resulticks“) vereinbart wurde, die „Long-Stop-Frist“ im Rahmen des Kaufvertrags bezüglich der geplanten Übernahme von Resulticks durch Diginex vom 12. Juni 2026 auf den 30. Juni 2026 zu verlängern, um die Erfüllung der verbleibenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion sicherzustellen.



Die ursprünglich am 16. April 2026 angekündigte geplante Transaktion unterliegt weiterhin diesen Bedingungen, einschließlich der im Kaufvertrag enthaltenen aufschiebenden Bedingungen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass alle Bedingungen erfüllt oder ausgesetzt werden oder dass die Transaktion abgeschlossen wird.



Die Parteien werden spätestens am neuen Long-Stop-Datum einen aktuellen Stand bekannt geben.







Über Diginex Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, Machine-Learning- und Datenanalysetechnologien, um den Wandel voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Unternehmensberichterstattung und im nachhaltigen Finanzwesen zu erhöhen. Die Produkte und Servicelösungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte Diginex-ESG-Plattform unterstützt 19 globale Frameworks, darunter GRI („Global Reporting Initiative“), SASB („Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD („Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer End-to-End-Unterstützung, die von Wesentlichkeitsanalysen und Datenmanagement über Stakeholder-Engagement bis hin zur Berichtserstellung und einem ESG-Ratings-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/.





Über Resulticks

RESULTICKS ist eine vernetzte Lösung zur Kundenbindung, die für datengesteuerte Kundenerlebnisse in Echtzeit entwickelt wurde. Sie unterstützt Marken dabei, Kundendaten zu bündeln, die Kommunikation über verschiedene Kanäle hinweg zu koordinieren und mithilfe von KI-gestützten Analysen fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen. RESULTICKS betreut Unternehmen in Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten und hat seinen Hauptsitz in New York sowie weitere Niederlassungen in Indien, Singapur und Dubai.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Resulticks: https://resulticks.com/.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die nach Auffassung des Unternehmens Auswirkungen auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf haben könnten. Hierzu zählen unter anderem Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, die Nasdaq-Listing-Anforderungen weiterhin einzuhalten, sowie über die strategischen Pläne des Unternehmens. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie „annähert“, „glaubt“, „hofft“, „erwartet“, „geht davon aus“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „dürfte“ oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um nachfolgend eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, und das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können. Anleger werden daher aufgefordert, auch andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken könnten und in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind.



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Sprache: Deutsch Unternehmen: Diginex Limited Room 1311, 13/F Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Telegraph Bay Hong Kong Hongkong ISIN: KYG286871044 WKN: A40PU6 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate BSX EQS News ID: 2348100

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