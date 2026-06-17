EQS-News: Encavis schließt zehnjährigen Stromabnahmevertrag mit Alfa Laval

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Encavis schließt zehnjährigen Stromabnahmevertrag mit Alfa Laval



17.06.2026 / 11:00 CET/CEST

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Corporate News



Encavis schließt zehnjährigen Stromabnahmevertrag mit Alfa Laval



Hamburg, 17. Juni 2026 – Encavis, ein Next‑Generation Independent Power Producer (IPP) mit Hauptsitz in Hamburg, hat mit der Alfa Laval S.p.A., der italienischen Tochtergesellschaft der schwedischen Alfa Laval AB, einen zehnjährigen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) abgeschlossen.

Die Vereinbarung umfasst 50 Prozent der Stromproduktion des Solarparks Pozzolo (30,36 MW) in der italienischen Provinz Alessandria. Im Rahmen des PPA wird Encavis jährlich rund 22,9 GWh erneuerbaren Strom an Alfa Laval liefern.

Alfa Laval strebt langfristig Netto-Null-Emissionen entlang seiner gesamten Lieferkette an und beabsichtigt, die eigenen Betriebsabläufe bis 2027 vollständig zu dekarbonisieren. Das PPA umfasst Herkunftsnachweise (Guarantees of Origin, GoOs) mit vollständiger Transparenz bis auf Ebene der Erzeugungsanlage und unterstützt die Versorgung mehrerer italienischer Produktionsstandorte von Alfa Laval mit erneuerbarem Strom.

„Die Partnerschaft mit Alfa Laval zeigt, wie Encavis führende Industrieunternehmen dabei unterstützt, ihre Net‑Zero‑Strategien verlässlich und mit messbarer Wirkung voranzubringen“, sagte Mario Schirru, CEO von Encavis. „In Italien setzen wir auf ein starkes und diversifiziertes Vermarktungsportfolio, das unter anderem PPAs, FER X und das Programm Energy Release 2.0 umfasst. Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserem Engagement, die europäische Energielandschaft aktiv mitzugestalten. Weitere Projekte befinden sich bereits in unserer Pipeline.“

Aktuell beliefert Encavis Partner wie Amazon, Google, Microsoft, Carlsberg, Aliaxis und Schouw & Co. mit erneuerbarem Strom.

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Über Encavis

Encavis ist ein unabhängiger Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) der nächsten Generation, der durch die Integration von Erneuerbarer Erzeugung, Batteriespeichern und marktorientierter Optimierung ein flexibles und resilientes Energiesystem ermöglicht und bezahlbare saubere Energie für Industriekunden bereitstellt.

Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solarparks und Batteriespeichersystemen in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien und Spanien.

Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Möglichkeiten zur Beteiligung an Anlagen Erneuerbarer Energien. Die Tochtergesellschaft Stern Energy stärkt das Portfolio zusätzlich als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen für Photovoltaiksysteme.

Mit über 5 Gigawatt installierter Gesamtleistung leistet Encavis einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und unterstützt die Erreichung der europäischen Klimaziele.

Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com





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Verena Piaskowy

E-Mail: verena.piaskowy@encavis.com



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