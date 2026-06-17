EQS-News: Mobiltechnologien trugen im Jahr 2025 240 Milliarden US-Dollar zur Wirtschaft Afrikas bei, während der Kontinent in eine neue Phase der digitalen Transformation eintritt

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Mobiltechnologien trugen im Jahr 2025 240 Milliarden US-Dollar zur Wirtschaft Afrikas bei, während der Kontinent in eine neue Phase der digitalen Transformation eintritt



17.06.2026 / 06:05 CET/CEST

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Neuer GSMA-Bericht zeigt, wie KI, digitale Dienste und Mobilfunkkonnektivität das Wirtschaftswachstum in ganz Afrika vorantreiben, während Erschwinglichkeit nach wie vor ein wesentliches Hindernis für digitale Teilhabe darstellt

LONDON, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Laut dem Bericht Mobile Economy Africa 2026 der GSMA trugen Mobiltechnologien und -dienste im Jahr 2025 240 Milliarden US-Dollar zur Wirtschaft Afrikas bei. Dies entspricht 7,8 % des BIP. Der Sektor sicherte zudem rund 13 Millionen Arbeitsplätze und generierte Staatseinnahmen in Höhe von 45 Milliarden US-Dollar, was die wachsende Bedeutung der Mobilfunkkonnektivität für Wirtschaftswachstum, Innovation und digitale Transformation auf dem gesamten Kontinent unterstreicht.

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Dem Bericht zufolge tritt die afrikanische Mobilfunkbranche in eine neue Entwicklungsphase ein. Nachdem die Netzbetreiber das letzte Jahrzehnt damit verbracht haben, die Netzabdeckung auszubauen, konzentrieren sie sich nun zunehmend darauf, den vollen Wert digitaler Netze für Verbraucher, Unternehmen und Behörden zu erschließen. Auf dem gesamten Kontinent entwickeln sich die Betreiber über ihre traditionelle Rolle als Konnektivitätsanbieter hinaus zu Partnern für die digitale Transformation, indem sie künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, digitale Dienste ausbauen und Entwicklern über standardisierte APIs Netzfunktionen zur Verfügung stellen. Laut einer Studie von GSMA Intelligence bezeichnen 79 % der Netzbetreiber in Afrika die Rolle als Partner für die digitale Transformation als vorrangiges Unternehmensziel.

Bis 2030 werden Mobiltechnologien und -dienste voraussichtlich 290 Milliarden US-Dollar zur Wirtschaft Afrikas beitragen, da die digitale Nutzung zunimmt und Konnektivität Produktivität, Innovation sowie wirtschaftliche Entwicklung in der gesamten Region weiterhin unterstützt. Heute besteht Afrikas digitale Herausforderung nicht mehr nur darin, die Netzabdeckung auszubauen, sondern sicherzustellen, dass Menschen, Unternehmen und Behörden die bereits vorhandene Konnektivität in vollem Umfang nutzen können.

Vivek Badrinath, Generaldirektor der GSMA, sagte: „Die afrikanische Mobilfunkbranche tritt in eine neue Entwicklungsphase ein. Nachdem in den letzten zehn Jahren Millionen von Menschen und Unternehmen miteinander vernetzt wurden, verlagert sich der Fokus zunehmend darauf, durch KI, digitale Dienste und neue Innovationsformen einen größeren Mehrwert zu erschließen. Um dieses Potenzial zu realisieren, sind weitere Investitionen, innovationsfördernde politische Maßnahmen und ein gemeinsames Engagement erforderlich, damit alle von den Möglichkeiten profitieren können, die digitale Technologien bieten. Wir rufen außerdem die breitere Technologielieferkette – einschließlich der Hersteller von Komponenten, ohne die Geräte nicht möglich wären – dazu auf, sich bewusst zu machen, wie eng ihr eigener Erfolg mit einer vernetzten Welt verbunden ist, und sich uns anzuschließen, um die Nutzungslücke zu schließen sowie diese Welt für alle zugänglicher und erschwinglicher zu machen."

Lesen Sie hier die vollständige Pressemitteilung der GSMA.

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