EQS-News: NanoRepro AG: Lizenzpartnerschaft mit der FiberSense AG wird in eine strategische Eigenkapitalbeteiligung überführt – CE-Kennzeichnung erteilt, Positionierung im Milliardenmarkt der kontinuierlichen G

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NanoRepro AG: Lizenzpartnerschaft mit der FiberSense AG wird in eine strategische Eigenkapitalbeteiligung überführt – CE-Kennzeichnung erteilt, Positionierung im Milliardenmarkt der kontinuierlichen G



17.06.2026 / 10:53 CET/CEST

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NanoRepro AG: Lizenzpartnerschaft mit der FiberSense AG wird in eine strategische Eigenkapitalbeteiligung überführt – CE-Kennzeichnung erteilt, Positionierung im Milliardenmarkt der kontinuierlichen Glukosemessung

Vom Lizenzpartner zum Anteilseigner: Wandlung der seit 2021 bestehenden Vertriebslizenz in eine Eigenkapitalposition plus EUR 1 Mio. Wandelanleihe

Milliardenmarkt CGM: Globaler Markt für kontinuierliche Glukosemessung wächst bis 2031 auf über USD 31 Mrd. (CAGR ca. 15,4 %, Quelle: Mordor Intelligence)

Kosteneffizienz bei validierter Messleistung: CGM-Produkt mit mehr als 100 Patenten und am 10. Juni 2026 erteilter CE-Kennzeichnung der Risikoklasse IIb für den Diabetes-Markt – höchste Klasse für nicht-implantierbare Medizinprodukte

Technologieplattform („CxM“) mit Erweiterungspotenzial auf Ketone, Laktat und Kortisol

Weiterer Meilenstein in Richtung Neuausrichtung: Operative Lizenzpartnerschaft wird in Finanzbeteiligung mit erheblichem Upside-Potenzial überführt – strategischer Fokus der NanoRepro-Gruppe konsequent auf das Kerngeschäft ausgerichtet

Marburg / Basel, 17. Juni 2026.

Die NanoRepro AG (ISIN DE0006577109; WKN 657710) gibt heute den Abschluss einer strategischen Investition in die FiberSense AG, Basel (Schweiz), bekannt. Die seit Juni 2021 bestehende Lizenz- und Vertriebspartnerschaft mit der FiberSense AG, einer Ausgründung aus der Novartis AG / Ciba Vision, wird in eine Eigenkapitalposition gewandelt und beteiligt NanoRepro damit frühzeitig an einem der dynamischsten Wachstumssegmente der globalen Medizintechnik: dem Markt für kontinuierliche Glukosemessung (Continuous Glucose Monitoring, CGM) für Menschen mit Diabetes.

Vom Lizenzpartner zum Anteilseigner

Die NanoRepro AG wandelt die in 2021 erworbene Lizenz in Anteile an der FiberSense AG um und stellt der Gesellschaft darüber hinaus EUR 1 Mio. in Form einer Wandelanleihe zur Verfügung. Die Vereinbarung enthält marktübliche Schutzklauseln zugunsten der NanoRepro AG. Mit dieser Transaktion setzt die NanoRepro AG einen weiteren Schritt auf dem Weg zur integrierten Consumer-Health-Plattform: Die seit 2021 bestehende operative Lizenzpartnerschaft wird in eine Finanzbeteiligung mit erheblichem Upside-Potenzial überführt und schafft damit Raum, den strategischen Fokus der Gruppe konsequent auf das operative Kerngeschäft zu richten.

FiberSense – Technologie mit mehr als 100 Patenten und erteilter CE-Kennzeichnung

FiberSense verfügt über ein mit mehr als 100 Patenten geschütztes CGM-Produkt, das klinisch validierte Messleistung mit wiederverwendbaren Komponenten verbindet und damit Kosteneffizienz und Alltagstauglichkeit zusammenführt. Am 10. Juni 2026 erteilte die DQS Medizinprodukte GmbH als Benannte Stelle die europäische CE-Kennzeichnung der Risikoklasse IIb, der höchsten Klasse für nicht-implantierbare Medizinprodukte und schafft damit die regulatorische Grundlage für das Inverkehrbringen in Europa. Mit der nun erteilten CE-Kennzeichnung wendet sich FiberSense gezielt an erwachsene Diabetes-Patienten.

Über die aktuelle CE-Zweckbestimmung hinaus plant das Unternehmen die Weiterentwicklung seiner CxM-Plattform für zusätzliche Biomarker, die auch den Lifestyle-Markt bedienen können. Das erweiterte CxM-Portfolio soll Ketone, Laktat sowie Kortisol umfassen und zeitnah folgen (vorbehaltlich weiterer technischer, klinischer und regulatorischer Validierung).

Strukturelles zweistelliges Wachstum im globalen CGM-Markt

Diabetes zählt zu den am schnellsten wachsenden chronischen Erkrankungen weltweit. Nach Angaben der International Diabetes Federation (IDF) wird die Zahl der weltweit an Diabetes erkrankten Menschen bis 2030 auf rund 643 Millionen ansteigen. CGM-Systeme messen über kleine Sensoren, die den Glukosespiegel kontinuierlich beobachten und an Smartphones oder Insulinpumpen übermitteln. Diese Methoden haben das traditionelle Fingerstich-Verfahren weitgehend abgelöst und gelten in Deutschland bereits als Versorgungsstandard für Menschen mit Typ-1-Diabetes.

Der globale CGM-Markt erreicht laut Mordor Intelligence im Jahr 2026 ein Volumen von rund USD 15,3 Mrd. und soll bis 2031 auf rund USD 31,4 Mrd. anwachsen (CAGR ca. 15,4 %). CGM-Produkte machen dabei mit rund 84 % den mit Abstand größten Marktanteil aus.

Weiterer Meilenstein in Richtung Neuausrichtung der NanoRepro-Gruppe

Die Beteiligung an FiberSense steht exemplarisch für den strategischen Kurs, den die NanoRepro AG konsequent verfolgt: Historisch gewachsene operative Partnerschaften werden dort, wo es strategisch sinnvoll ist, in Finanzbeteiligungen mit überdurchschnittlichem Wertsteigerungspotenzial überführt und schaffen damit Raum, den Fokus der Gruppe auf das operative Kerngeschäft der integrierten Consumer-Health-Plattform zu richten. Mit strategischen Anteilen an der Paedi Protect AG, der Deutschen Kosmetikwerke AG und der hyped about science GmbH hat NanoRepro in den vergangenen Jahren eine substanzielle Beteiligungsstruktur aufgebaut, bei der operative Synergien bei den Themen Produktentwicklung, Regulatorik, Qualitätsmanagement oder Vertrieb und Marketing gezielt gehoben werden können. FiberSense ergänzt dieses Portfolio um eine Finanzbeteiligung in einem strukturellen Wachstumsmarkt der globalen Medizintechnik, mit klarem Wertsteigerungspotenzial, für die Aktionärinnen und Aktionäre.

Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG, erklärt:

„Der CGM-Markt wächst zweistellig, ist aber zugleich der vielleicht prominenteste Fall eines etablierten Quasi-Duopols in der gesamten Medizintechnik. Wer hier mit einem kosteneffizienten und dennoch CE-gekennzeichneten Produkt in den Markt eintreten kann, hat die strukturelle Chance, an einer der größten Versorgungslücken der modernen Diabetes-Therapie zu partizipieren.

Wir überführen diese langjährige Partnerschaft konsequent in eine Finanzbeteiligung mit signifikantem Potenzial und setzen damit genau die Strategie um, die NanoRepro als integrierte Consumer-Health-Plattform voranbringt: operativer Fokus im Kerngeschäft, flankiert durch ausgewählte Beteiligungen in strukturellen Wachstumsmärkten.“

Vor dem Hintergrund eines erwarteten CGM-Marktvolumens von über USD 31 Mrd. bis 2031 und der absehbaren Verlagerung von Marktanteilen zugunsten kosteneffizienter Anbieter erwartet die NanoRepro AG aus dieser Beteiligung einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Beteiligungsstruktur und zur Diversifizierung ihrer Wertschöpfungsbasis.

Über die NanoRepro AG

Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.

Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke newkee innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt.

Im Jahr 2025 beteiligte sich die NanoRepro AG zudem an der hyped about science GmbH, einem innovativen Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie, das mit dem Produkt PHLAS eine neue Generation technologiebasierter Hautpflege für Endverbraucher entwickelt. In dieses Gemeinschaftsprojekt bringt NanoRepro auch ihre Nahrungsergänzungsmarke alphabiol ein, wodurch ein ganzheitliches Produktkonzept rund um die Marke PHLAS entsteht.

Über FiberSense AG

Die FiberSense AG mit Sitz in Basel, Schweiz, ist ein Unternehmen mit Fokus auf optische Sensoriktechnologien im Bereich Gesundheit und Medizintechnik. Aufbauend auf der Erfahrung von EyeSense, einem Spin-off von CIBA Vision, ehemals Teil der Novartis-Gruppe, verbindet FiberSense technologische Expertise mit dem Anspruch, alltagstaugliche, unkomplizierte und nachhaltigere Monitoring-Lösungen zu entwickeln. Die erste regulierte Anwendung des Unternehmens ist das CE-gekennzeichnete FiberSense CGM-System zur kontinuierlichen Glukosemessung bei Erwachsenen mit Diabetes. Zugleich erforscht FiberSense neue Möglichkeiten im Bereich der Biomarker-Sensorik als Grundlage für die Entwicklung zukünftiger Multi-Analyte-Plattformen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail:

juengst@nanorepro.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoRepro AG Untergasse 8 35037 Marburg Deutschland Telefon: + 49-6421 - 9514 49 Internet: www.nanorepro.com ISIN: DE0006577109 WKN: 657710 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2348110

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