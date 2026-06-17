EQS-News: Trust3 AI stellt eine einheitliche Richtlinienebene für das agentengestützte Multi-Engine-Lakehouse bereit

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Trust3 AI stellt eine einheitliche Richtlinienebene für das agentengestützte Multi-Engine-Lakehouse bereit



17.06.2026 / 13:05 CET/CEST

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Während Unternehmen von Dashboards zu autonomen Agenten für strukturierte Daten übergehen, zentralisiert Trust3 AI die Governance des Datenzugriffs an einer Stelle und setzt sie nativ in Unity Catalog, AWS Lake Formation, Snowflake und allen Abfrage-Engines durch

SAN FRANCISCO, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Trust3 AI gab heute auf dem Databricks Data + AI Summit die neueste Version seiner zentralisierten Plattform für die Governance des Datenzugriffs bekannt und erweitert damit die Unterstützung für die Governance föderierter Kataloge sowie die Richtliniendurchsetzung über mehrere Engines hinweg, während Unternehmen ihre Datenlandschaften auf agentengestützte KI vorbereiten.

Der Summit 2026 rückt agentengestützte KI für strukturierte Daten in den Mittelpunkt. Dieser Wandel erhöht die Anforderungen an die Governance: Wenn autonome Agenten – und nicht nur Analysten – Abfragen an das Lakehouse stellen, muss jede Zugriffsentscheidung in jedem Katalog und jeder Engine, die ein Agent erreichen kann, korrekt, konsistent und prüfbar sein. Die meisten Unternehmen verwalten ihre Richtlinien nach wie vor in jedem System separat, was nicht skalierbar ist und Lücken hinterlässt, sobald eine neue Engine oder ein neuer Agent hinzukommt.

Trust3 AI löst dieses Problem mit einem zentralen Punkt für die Richtlinienverwaltung (Policy Administration Point, PAP), der die Durchsetzung an native Kataloge und Engines delegiert, sodass ein einziger Richtliniensatz zentral erstellt und überall dort angewendet wird, wo er greifen muss.

Zentrale Richtlinien, native Durchsetzung, föderierte Kataloge

Große Unternehmen betreiben zunehmend mehr als einen Katalog. Große Unternehmen betreiben zunehmend mehr als einen Katalog. Mit Trust3 AI können Organisationen ihre Richtlinienverwaltung an einer zentralen Stelle standardisieren und die Durchsetzung an native Systeme wie Unity Catalog und AWS Lake Formation delegieren – einschließlich neuerer Muster, bei denen ein Katalog als Primärkatalog fungiert und ein weiterer darunter föderiert ist. Ein Fortune-500-Unternehmen für Finanzsoftware nutzt dieses Modell, um eine fein abgestufte Zugriffskontrolle (FGAC) auf Unternehmensebene über Lake Formation und Unity Catalog hinweg von einer einzigen Verwaltungsebene aus durchzuführen – ein Grad an FGAC, der sich nicht praktikabel katalogweise umsetzen lässt.

Governance, die sich auf jede Engine erstreckt

Moderne Lakehouse-Systeme, die auf offenen Formaten wie Apache Iceberg basieren, werden regelmäßig von mehreren Engines abgefragt. Zugriffsrichtlinien folgen den Daten nicht automatisch über diese Engines hinweg, und genau in dieser Lücke entstehen Offenlegungsrisiken. Trust3 AI überträgt einen einheitlichen Richtliniensatz auf Engines wie Databricks/Unity Catalog, Snowflake, AWS Lake Formation, Dremio, Spark und EMR. Ein Anbieter von Cloud-Unternehmensanwendungen setzt auf Trust3 AI, um in einem Iceberg-Lakehouse, auf das mehrere Abfrage-Engines zugreifen, einen konsistenten Richtliniensatz durchzusetzen, statt Regeln in jeder Engine neu zu implementieren.

Dynamische Richtlinien, die Richtlinienwildwuchs reduzieren

Statische Richtlinien für einzelne Rollen vermehren sich bei Skalierung unkontrolliert. Mit der attributbasierten Zugriffskontrolle (ABAC) von Trust3 AI können Teams die gewünschte Zugriffslogik dynamisch ausdrücken und die Zahl der zu verwaltenden Richtlinien um eine Größenordnung oder mehr reduzieren. Ein globales Werbe- und Mediennetzwerk ersetzte ca. 2000 Katalogrichtlinien durch etwa 20 dynamische Richtlinien, und ein Fortune-50-Unternehmen aus dem Medien- und Telekommunikationsbereich berichtet von einer vergleichbaren Verringerung um ca. das 100-Fache bei identischer Richtliniendurchsetzung über mehr als 8 Konnektoren hinweg, sowohl auf Clustern mit aktiviertem Unity Catalog als auch auf Clustern ohne Unity Catalog, einschließlich Databricks Spark und Spark auf Kubernetes.

Abdeckung ab dem ersten Tag für neue Plattformen

Da Richtlinien an einer zentralen Stelle verwaltet werden, übernimmt eine neu angebundene Plattform sofort die bestehende Governance. Als dasselbe Werbe- und Mediennetzwerk Snowflake hinzufügte, übertrug die zentrale Verwaltung dieselbe Richtliniendurchsetzung ab dem ersten Tag auf Snowflake – ohne dass ein Neuaufbau erforderlich war.

Über die Grenzen nativer Kataloge hinaus: Datenprodukte und zweckbasierter Zugriff

Für Unternehmen, die in Cloud-Data-Warehouses mit einer Rollenexplosion konfrontiert sind, führt Trust3 AI durch Governance abgesicherte Datenprodukte mit mehreren Abonnements und zweckbasierter Zugriffskontrolle auf der Governance-Ebene ein – statt maßgeschneiderter Umgehungslösungen innerhalb jedes nativen Katalogs. Eine führende Organisation im Bereich Gesundheitsanalytik nutzt die Datenprodukte von Trust3 AI, um Berechtigungen und zweckbasierten Zugriff zu verwalten, die sich mit nativen Warehouse-Funktionen allein nicht dauerhaft abbilden ließen. Andere Unternehmen entwickeln dies zu einer reibungslosen, durchgängigen Bereitstellung von Zugriffsrechten weiter, die manuelle Schritte überflüssig macht und in Tools wie Microsoft Purview definierte Datenprodukte einbezieht.

Zentrale Governance über hybride Datenlandschaften hinweg

Kunden von Trust3 AI betreiben einen zentralen Punkt für die Richtlinienverwaltung über heterogene Stacks hinweg – Kombinationen aus Unity Catalog, Starburst, Snowflake, SQL Server, Lake Formation und EMR – und verbinden Zugriffskontrolle mit Funktionen wie formaterhaltender Verschlüsselung, um sensible Daten zu schützen und zugleich nutzbar zu halten, mit berichteten Produktivitätssteigerungen bis zum 10-Fachen.

„Das Lakehouse sollte Daten zugänglich machen. Was jedoch fehlte, war eine Möglichkeit, diesen Zugriff einheitlich über alle Engines und Kataloge im eigenen Stack hinweg zu steuern. Genau dieses Problem wollten wir mit Trust3 AI lösen, und da agentengestützte KI nun strukturierte Daten erreicht, war der Bedarf nie dringlicher", sagte Don Bosco Durai, Mitbegründer und Technischer Leiter (CTO) von Trust3 AI.

Auf dem Databricks Data + AI Summit 2026

Trust3 AI ist auf dem Databricks Data + AI Summit vertreten, der vom 15. bis 18. Juni in San Francisco stattfindet. Schauen Sie von Montag bis Mittwoch von 9 bis 17 Uhr an unserem Kaffeemobil an der Ecke 3rd und Howard vorbei, um das Team kennenzulernen und mehr über zentrale Richtlinienverwaltung, Governance föderierter Kataloge und Durchsetzung über mehrere Engines hinweg zu erfahren.

Informationen zu Trust3 AI

Trust3 AI bietet eine Vertrauens- und Governance-Ebene für agentengestützte KI, durch die Sicherheits- und Plattformteams Einblick in die in ihrer Umgebung aktiven KI-Agenten und MCP-Tools, Validierung des Agentenverhaltens zur Laufzeit sowie einen nachweisbaren Prüfpfad der Agentenentscheidungen über ihre gesamte Datenlandschaft hinweg erhalten. Trust3 AI ist Teil des Startup-Accelerators von Databricks.

Medienkontakt:

Ibby Rahmani, Leiter Marketing

(510) 413-7300

ibby@trust3.ai

Cision

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