EQS-NVR: Energiekontor AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Energiekontor AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Energiekontor AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

17.06.2026 / 10:43 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Energiekontor AG
Mary-Somerville-Straße 5
28359 Bremen
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)17.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

13894772
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

17.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Energiekontor AG
Mary-Somerville-Straße 5
28359 Bremen
Deutschland
Internet:www.energiekontor.de
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2348114 17.06.2026 CET/CEST

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