FED Notenbankentscheidung | Kevin Warsh |
Markus Koch · Uhr
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Heute Abend schaut die Wall Street nicht nur auf den Fed-Zins, sondern auf den neuen Fed-Chef Kevin Warsh.
Erwartet wird keine Änderung: Die Spanne dürfte bei 3,50 bis 3,75 Prozent bleiben.
Spannend wird, ob Warsh die bisherige Forward Guidance zurückfährt und der Markt künftig weniger klare Signale bekommt.
Kurz gesagt: Die Fed wird wohl nicht bremsen — aber Warsh könnte das Navigationsgerät leiser stellen.
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