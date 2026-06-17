Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.06.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Finanzbericht
|ABERDEEN INTERNATIONAL
|Bericht 1. Quartal 2026
|ANDREW PELLER LTD A
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|AO World
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Carmax
|Bericht 1. Quartal 2027
|CRYPTO BLOCKCH.IND. EO 1
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|International Battery Metals
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Jabil
|Bericht 3. Quartal 2026
|Kapsch TrafficCom
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|LINDSELL TRAIN
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Northcliff Resources
|Bericht 2. Quartal 2026
|OVS S.P.A.
|Bericht 1. Quartal 2026
|Safe Bulkers
|Bericht 1. Quartal 2026
|SMITH & WESSON BRANDS
|Bericht Geschäftsjahr 2026
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|VUKILE PROPERTY FD LTD
|Bericht Geschäftsjahr 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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