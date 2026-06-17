Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.06.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ABERDEEN INTERNATIONALBericht 1. Quartal 2026
ANDREW PELLER LTD ABericht Geschäftsjahr 2026
AO WorldBericht Geschäftsjahr 2026
CarmaxBericht 1. Quartal 2027
CRYPTO BLOCKCH.IND. EO 1Bericht Geschäftsjahr 2026
International Battery MetalsBericht Geschäftsjahr 2026
JabilBericht 3. Quartal 2026
Kapsch TrafficComBericht Geschäftsjahr 2026
LINDSELL TRAINBericht Geschäftsjahr 2026
Northcliff ResourcesBericht 2. Quartal 2026
OVS S.P.A.Bericht 1. Quartal 2026
Safe BulkersBericht 1. Quartal 2026
SMITH & WESSON BRANDSBericht Geschäftsjahr 2026
Speedy HireBericht Geschäftsjahr 2026
VUKILE PROPERTY FD LTDBericht Geschäftsjahr 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Jabil
Kapsch TrafficCom
Carmax
OVS S.P.A.
SMITH & WESSON BRANDS
Safe Bulkers
ANDREW PELLER LTD A
Northcliff Resources
International Battery Metals
AO World
CRYPTO BLOCKCH.IND. EO 1
Speedy Hire
ABERDEEN INTERNATIONAL
VUKILE PROPERTY FD LTD
LINDSELL TRAIN

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