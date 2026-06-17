Fläche für Airbus-Flugzeugsegmente im Hamburger Hafen erweitert

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX) - Im Hamburger Hafen ist eine Fläche für Flugzeugsegmente des Herstellers Airbus erweitert worden. Die Kapazität ist verdoppelt worden, wie der Terminalbetreiber Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA ) mitteilte. Es gebe auf dem Containerterminal Tollerort nun Platz für 20 Airbus-Segmente. Die Fläche sei vergrößert worden, weil der Bedarf gestiegen sei.

Die HHLA teilt weiter mit, dass seit 2008 vormontierte Segmente aus dem nahe gelegenen Airbus-Werk auf dem Terminal zwischengelagert werden. Die chinesische Reederei Cosco transportiert die Segmente zur Endmontage nach Tianjin in China, wo Airbus ein Werk betreibt./lkm/DP/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus
Hamburger Hafen
Airbus (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Iran-Vereinbarung belastet Rüstungswerte15. Juni · dpa-AFX
Iran-Vereinbarung belastet Rüstungswerte
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Mega-IPO
So lief mein Zeichnungs-Zock bei SpaceXgestern, 14:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Dieser Dax-Wert wird nach Konsolidierung wieder spannendgestern, 13:20 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen