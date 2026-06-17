Fresenius Medical Care - Das Bild hellt sich auf!

Die FMC-Aktie zeigt im Wochenchart ein sehr spannendes, technisches Setup. Nach einer schwierigen Marktphase bildete der Titel zuletzt mehrere Wochenkerzen mit markanten Lunten aus. Darüber hinaus lagen zuletzt einige „inside weeks“ vor, d. h. die Hoch-Tief-Spanne verblieb vier Wochen in Folge innerhalb der Leitplanken von Anfang Mai. Die beschriebenen Innenstäbe wurden jetzt nach oben aufgelöst, wodurch der laufende Gezeitenwandel dokumentiert wird. Charttechnisch tragen die Rückeroberung der 200 Wochen Linie (akt. bei 39,49 EUR) sowie der Bruch des Abwärtstrends seit Mai 2025 (akt. bei 39,58 EUR) zur Verbesserung der Ausgangslage bei. Dem beschriebenen Ausbruch verleiht das jüngste Aufwärtsgap (39,75 EUR zu 40,20 EUR) zusätzlichen Nachdruck. In die Erholungskerbe schlägt auch der trendfolgende MACD, der gerade ein neues Einstiegssignal generiert hat. Während die FMC-Aktie im bisherigen Jahresverlauf nahezu „flat“ notiert, ergibt sich nun eine konkrete charttechnische Verbesserung. Die Hochpunkte zwischen 48 EUR und 50 EUR markieren dabei nennenswerte Erholungsziele. Im Zusammenspiel mit einer engmaschigen Absicherung auf Basis der o. g. langfristigen Glättung ist zudem ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet.

Fresenius Medical Care (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Fresenius Medical Care

Quelle: LSEG, tradesignal²

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