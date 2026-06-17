G7-Gipfel diskutiert über Erholung der Weltwirtschaft

ÉVIAN (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen (G7) diskutieren angesichts der Belastungen der Weltwirtschaft durch den Iran-Krieg über Wege zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum. Das Thema steht zu Beginn des Abschlusstags des Treffens der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte im französischen Évian auf der Tagesordnung. Zur "Gruppe der Sieben" gehören neben Deutschland und Frankreich auch Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Frankreich hat aktuell den Vorsitz.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vor dem Hintergrund der Einigung auf ein Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Kriegs gesagt, die geopolitische Lage bleibe ein Stresstest für die Weltwirtschaft. Deswegen wolle man auch über eine Wachstumsagenda sprechen. Gebraucht würden verlässliche Handelsbeziehungen und ein fairer globaler Wettbewerb.

US-Präsident Donald Trump sorgt mit seiner aggressiven Zollpolitik auch unter seinen G7-Partnern für Verärgerung und Unruhe.

Nach Abschluss der G7-Beratungen will Gastgeber Emmanuel Macron Trump auf Schloss Versailles bei Paris empfangen. Der französische Präsident will mit seinem US-Kollegen aus Anlass des 250. Jahrestags der Unabhängigkeit der USA zu Abend essen. Trump und Macron hatten sich in der Vergangenheit immer wieder verbale Auseinandersetzungen geliefert. Beim G7-Gipfel in Évian bemühte sich Macron, die Wogen zu glätten./bk/DP/stw