G7-Staaten pochen auf kostenlose und freie Fahrt durch Straße von Hormus

Evian, 17. ⁠Jun (Reuters) - Die G7-Staaten pochen auf eine kostenlose und freie Durchfahrt der Schiffe durch die Straße von Hormus. "Wir bekräftigen, dass das Recht auf uneingeschränkten und gebührenfreien Transitverkehr das Fundament des internationalen Handels bildet", heißt es in einer auf dem Gipfel der sieben größten westlichen Industriestaaten am Mittwoch im ‌französischen Evian veröffentlichten Erklärung. Die Gebührenfreiheit scheint ein noch offener Punkt in der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran zu sein, die am Freitag offiziell unterzeichnet werden soll. ⁠US-Präsident Donald Trump ⁠wird ausdrücklich für seine Rolle beim Zustandekommen der Rahmenvereinbarung gewürdigt. Er hatte zusammen mit Israel vor mehr als drei Monaten den Krieg gegen den Iran begonnen, in dessen Folge es durch die Sperrung der für den weltweiten Öltransport wichtigen Straße von Hormus zu erheblichen Preisanstiegen für Öl und Gas sowie Dünger kam.

Die G7 betonen zudem, dass die von ‌Frankreich und Großbritannien angeführte "multinationale, unabhängige und defensive Initiative" zur Sicherung ‌der Straße von Hormus helfen könne, den Seeverkehr wieder aufzunehmen. Auch Deutschland ist nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz zu einer Teilnahme bereit und hat bereits zwei Minenjagdboote ins östliche Mittelmeer verlagert. ⁠Merz betonte allerdings, dass die Mandatsfrage - international und national - noch geklärt werden müsse. Die Bundeswehr darf ‌nur auf Grundlage eines Bundestagsmandats eingesetzt werden.

Der ⁠Iran dürfe keine Atomwaffen besitzen, wird in der Erklärung betont. Zugleich mahnen die G7-Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Japan und die USA, dass die Rahmenvereinbarung nur ein erster Schritt sei. "Wir unterstützen nachdrücklich ein robustes und umfassendes diplomatisches Folgeabkommen zu ‌der von Präsident Trump ausgehandelten Absichtserklärung, das Frieden ⁠und Sicherheit für alle in der Region ⁠bringen kann." Bei den Verhandlungen müssten auch Beiträge "relevanter regionaler und internationaler Partner" einbezogen werden.

Weil der Iran einen Friedensschluss auch an ein Ende der Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon knüpft, rufen die G7 zu einer Entwaffnung der Miliz auf und betonen die "territoriale Integrität und Souveränität des Libanon mit den entsprechenden internationalen Sicherheitsgarantien". Dies richtet sich an die israelische Regierung, die nach Beschuss durch die Hisbollah eine Schutzzone im Südlibanon eingerichtet hat. Bisher gilt als unklar, ob sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an die ⁠ausgehandelten Konditionen zwischen den USA und Iran halten und auf weitere Angriffe im Libanon verzichten will.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)